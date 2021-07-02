Лимит на реализацию картофеля и моркови: в акимате Костаная прокомментировали ситуацию

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Информацию о том, что в супермаркетах Костаная установлен лимит на реализацию картофеля и моркови в одни руки прокомментировали в отделе предпринимательства акимата Костаная, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила руководитель отдела Илона Тимошенко, вопрос с ограничением реализации продуктов в одни руки носит лишь рекомендательный характер.

«Что касается ограничений - акимат никого документа официального не давал, никакого юридического документа, распоряжения, - отметила И. Тимошенко. —Реализацией занимаются частные компании, они имеют право самостоятельно вводить ограничения по реализации продукции в целях избежания фактов спекуляции ценами на продовольственные товары».

Однако, по словам Тимошенко, с местными торговыми точками все же была проведена беседа рекомендательного характера по отпуску продуктов.

Стоит отметить, что не во всех супермаркетах Костаная такой ажиотаж с социально-значимыми продуктами - картофелем и морковью. Как рассказала управляющий одного из крупных супермаркетов Костаная Марина Рукшина, как таковых лимитов по реализации моркови и картофеля нет. Но эти продукты и не указаны как «социально-значимые», так как реализуются не из Стабфонда.

«У нас отграничений в одни руки нет. На сегодня цена за килограмм свежего картофеля 268 тенге, белый картофель -217 тенге. Дефицита нет, - отметила она. — Морковь стоит 526, немытый. Почему такая цена складывается? Потому что у местных производителей, крестьянских хозяйств эти продукты закончились месяца два назад. И мы вынуждены были обратиться к другим перекупщикам, кто реализует продукт в другие области».

В целом, по городу цены на свежий картофель варьируются от 250 до 270 тенге. Морковь же почти во всех точках - не ниже 500 тенге за килограмм.