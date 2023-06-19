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Ликвидировано возгорание камыша в Коргалжынском заповеднике

Автор:  
Оксана Матасова
19 Июня 2023, 15:24
Ликвидировано возгорание камыша в Коргалжынском заповеднике Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Загорание камыша, произошедшее в Коргалжынском районе на озере Сарыколь, ликвидировано. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ведомства, 19 июня в 06.40 ликвидировано возгорание камыша в районе озера Сарыколь на территории государственного природного парка «Коргалжынский заповедник». Общая площадь пожара составила 150 га.

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«Пожарные боролись с огнем в сложных условиях, связанных с усилением ветра, а также с заболоченной местностью. В связи с затруднением прохождения пожарной техники тушение было осуществлено с воздуха. Наземными силами и средствами производилось окарауливание для недопущения распространения огня на степной массив», - пояснили в ведомстве.

При этом в ликвидаций были задействованы не только 23 единицы техники и 78 человек из государственного национального парка, ДЧС Акмолинской области и ДЧС города Астаны, но и два вертолета МИ-8 АО «Казавиаспас». Последними было осуществлено 202 сброса воды объемом более 600 тонн.

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Напомним, что 14 июня произошло возгорание камыша в районе озера Сарыколь на территории государственного природного парка «Коргалжынский заповедник». На месте был развернут оперативный штаб под руководством акима Коргалжынского района Берика Жанбаева и начальника департамента по ЧС Нурлана Атыгаева. Как сообщалось, угрозы населенным пунктам не было.

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Акмолинская область   Происшествия   Пожар  
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