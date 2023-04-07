Ликвидирован пожар на побережье Каспия в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 6 апреля в 21:30 ликвидирован последний очаг пожара в камышовых зарослях вдоль побережья Каспийского моря в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно информации ГПР «Акжайык», основанной на космомониторинге «Казахстан гарыш сапары», общая площадь пожара составила 1200 га. Накануне был ликвидирован последний очаг пожара. В результате возгорания тростниковой растительности флора и фауна не пострадали, так как период гнездования птиц еще не наступил.

Пожар начался 2 апреля в 09:12 в болотистой местности побережья Каспийского моря в 30 км от с.Дамбы г.Атырау.

«После обнаружения очагов загорания незамедлительно были направлены силы и средства ДЧС Атырауской области. На протяжении 5 дней пожарные боролись с огнем в сложных условиях, связанных с усилением ветра, также заболоченной местностью и густой растительностью. В связи с затруднением прохождения пожарной автотехники тушение велось при помощи ранцевых огнетушителей и хлопушек»,- говорится в сообщении пресс-службы ДЧС

В ликвидации были задействованы 42 сотрудника, 7 единиц техники ДЧС Атырауской области, 30 работников, 9 единиц техники, 2 лодки и 4 мотопомпы ГПР «Ак Жайык».

Также при тушении тростниковой растительности был задействован вертолет МИ-8 АО «Казавиаспас» с водосливным устройством ВСУ-5. За период ликвидации загорания вертолетом осуществлено 86 сбросов воды объемом около 260 тонн.