Ликвидировали пожар и вытащили мужчину из водоема жанатасские спасатели

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жанатасе за один день сотрудники спасательных служб спасли из воды мужчину и своевременно ликвидировали пожар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе ДЧС Жамбылской области, в минувшие сутки в городе Жанатасе Сарысуского района был спасен из воды житель города горняков и своевременно ликвидирован пожар.

«13 июля в 10:25 часов на номер телефона «101» центра оперативного управления службы пожаротушения ДЧС Жамбылской области поступило сообщение о возгорании деревьев и предметов быта возле многоэтажного жилого дома в 4-м микрорайоне города Жанатаса Сарысуского района Жамбылской области. На место выехали одна единица пожарной техники и три человека личного состава пожарной части №16 Жанатаса», - рассказали в ведомстве.

Прибывшие на место огнеборцы установили, что огонь распространился на балкон квартиры в многоэтажном жилом доме и оперативно провели тушение пожара, предотвратив распространение пожара внутри квартиры.









С места происшествия эвакуировано пять человек. Пострадавших от пожара нет. Площадь пожара составила 40 квадратных метров, причина возгорания устанавливается.

В этот же день в 13:17 на пляже в городе Жанатасе 20-летний парень во время купания не рассчитал свои силы и начал тонуть. Несущие дежурство спасатели оперативно-спасательной службы вытащили парня из воды и оказали экстренную первую доврачебную помощь. После строгого предупреждения он был отправлен домой.













Департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области предупреждает о недопустимости купания в незнакомых и несанкционированных источниках.

«Во избежание возникновения пожара при сжигании мусора необходима емкость с водой, а при выходе из дома нужно отключать газовые и электрические приборы и не оставлять детей без присмотра», - напомнили в ДЧС Жамбылской области.