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    23:22, 14 Июль 2021 | GMT +6

    Ликвидировали пожар и вытащили мужчину из водоема жанатасские спасатели

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жанатасе за один день сотрудники спасательных служб спасли из воды мужчину и своевременно ликвидировали пожар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в пресс-службе ДЧС Жамбылской области, в минувшие сутки в городе Жанатасе Сарысуского района был спасен из воды житель города горняков и своевременно ликвидирован пожар.

    «13 июля в 10:25 часов на номер телефона «101» центра оперативного управления службы пожаротушения ДЧС Жамбылской области поступило сообщение о возгорании деревьев и предметов быта возле многоэтажного жилого дома в 4-м микрорайоне города Жанатаса Сарысуского района Жамбылской области. На место выехали одна единица пожарной техники и три человека личного состава пожарной части №16 Жанатаса», - рассказали в ведомстве.

    Прибывшие на место огнеборцы установили, что огонь распространился на балкон квартиры в многоэтажном жилом доме и оперативно провели тушение пожара, предотвратив распространение пожара внутри квартиры.




    С места происшествия эвакуировано пять человек. Пострадавших от пожара нет. Площадь пожара составила 40 квадратных метров, причина возгорания устанавливается.

    В этот же день в 13:17 на пляже в городе Жанатасе 20-летний парень во время купания не рассчитал свои силы и начал тонуть. Несущие дежурство спасатели оперативно-спасательной службы вытащили парня из воды и оказали экстренную первую доврачебную помощь. После строгого предупреждения он был отправлен домой.





    Департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области предупреждает о недопустимости купания в незнакомых и несанкционированных источниках.

    «Во избежание возникновения пожара при сжигании мусора необходима емкость с водой, а при выходе из дома нужно отключать газовые и электрические приборы и не оставлять детей без присмотра», - напомнили в ДЧС Жамбылской области.


    Теги:
    ДЧС МЧС Пожар Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Жамбылская область Общество Безопасность Происшествия
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