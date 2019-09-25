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Ликвидировали посев конопли и задержали наркосбытчика туркестанские полицейские

25 Сентября 2019 10:28
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Ликвидировали посев конопли и задержали наркосбытчика туркестанские полицейские

ОРДАБАСИНСКИЙ РАЙОН – САРЫАГАШСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками полиции департамента полиции Туркестанской области продолжаются оперативно-профилактические мероприятия по предупреждению и пресечению фактов хранения и сбыта наркотиков и незаконных посевов наркосодержащих растений и других правонарушений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Так, полицейские Ордабасинского РОП в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали местного жителя, подозреваемого в незаконном выращивание конопли. При обыске в доме задержанного оперативники обнаружили и изъяли 8 кустов наркосодержащего растения со специфическим запахом. Согласно судебно-криминалистической экспертизе изъятые кусты являются кустами конопли общим весом около 5 кг.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Полицейскими выясняется, с какой целью мужчина выращивал у себя дома кусты наркосодержащих растений.

А в Сарыагашском районе в ходе ОПМ «Кокнар» сотрудники управления по противодействию наркобизнесу ДП области задержали подозреваемого в сбыте наркотиков. При обыске полицейские обнаружили и изъяли у задержанного сверток с наркотическим веществом, похожим на марихуану, общим весом более 8 граммов.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Сарыагашского РОП по статье 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов». Подозреваемый арестован. Проводится досудебное расследование.

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Ключевые слова: Туркестанская область, Борьба с преступностью, МВД РК,
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