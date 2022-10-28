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    00:01, 28 Октябрь 2022 | GMT +6

    Лига Чемпионов УЕФА по футзалу: «Кайрат» упустил победу, а «Аят» разгромно проиграл

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    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Алматинский «Кайрат» во втором матче основного раунда Лиги Чемпионов сыграл с испанской «Пальмой», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Кака выставил следующий состав: Игита, Фернандиньо, Кайо Сезар, Турсагулов, Дуглас Жуниор — Деннис, Эдсон, Акбаликов, Есенаманов, Диего Фаверо, Вилела, Оразов, Карлос Санс, Кайо Руис.

    На девятой минуте после прострела вдоль ворот казахстанского клуба Дуглас Жуниор срезал мяч в свои ворота, но до перерыва Даурен Турсагулов успел его отыграть. Во второй половине испанцы прибавили, Игита раз за разом спасал свою команду, но затем получил удаление и вышел Деннис. Алматинцы пошли вперед и сумел добиться своего усилиями Чингиза Есенаманова, но затем снова пропустили — 2:2.

    Таким образом, «Кайрат» сыграл вничью два матча на турнире.

    А «Аят» разгромно проиграл лиссабонскому «Спортингу» - 1:7.

    Как сообщает Telegram-канал «Спорт Шредингера», оба казахстанских клуба продолжают борьбу за выход в элитный раунд. В заключительном туре «Кайрат» сыграет с французским «Спортингом» из Парижа, а «Аят» - с «Пулой» из Хорватии.





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