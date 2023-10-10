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    23:31, 09 Октябрь 2023 | GMT +6

    Лига арабских государств проведет экстренное заседание по ситуации в секторе Газа

    сектор Газа
    Фото: Petra/AF

    В Каире 11 октября состоится экстренное заседание Совета Лиги арабских государств (ЛАГ). Об этом стало известно из заявления постпреда Палестины при ЛАГ Муханада аль-Аклука, передает агентство Kazinform.

    Заседание будет проходить на уровне глав МИД в штаб-квартире Генерального секретариата ЛАГ в связи с эскалацией в Газе.

    Как пишет издание Sada El Balad, ранее Палестина выступила с просьбой о проведении экстренного заседания, чтобы обсудить дальнейшие действия в связи с региональной повесткой. Такую же просьбу озвучили Марокко и Ирак.

    В Лигу арабских государств входят 18 арабоязычных стран, Государство Палестина и три мусульманские страны Восточной Африки - Коморы, Сомали и Джибути, тесно связанные с арабским миром. Штаб-квартира Лиги находится в Каире.

    На данный момент известно о 10 пострадавших в ходе ракетных ударов ХАМАС по территории Иерусалима и близлежащих районов.

    Напомним, на фоне начавшегося в субботу нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль и вступления страны в состояние войны, ряд государств спешат организовать эвакуацию граждан из Израиля.

    Официальный представитель израильской армии заявил в понедельник утром, что Израиль контролирует все населенные пункты, и в настоящее время боевые действия на территории Израиля не ведутся. При этом он допустил, что на территории Израиля все еще находятся боевики ХАМАС.

    Недавно стало известно о том, что ХАМАС выпустил ракету по аэропорту в Тель-Авиве.Также министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил о полной блокаде Газы, там нет электричества, еды и топлива.

    Теги:
    Палестина Палестино-израильский конфликт Мировые новости ХАМАС Израиль Конфликт
    Сафаргалиева Малика
    Автор
    Сафаргалиева Малика
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