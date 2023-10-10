Лига арабских государств проведет экстренное заседание по ситуации в секторе Газа

В Каире 11 октября состоится экстренное заседание Совета Лиги арабских государств (ЛАГ). Об этом стало известно из заявления постпреда Палестины при ЛАГ Муханада аль-Аклука, передает агентство Kazinform.

Заседание будет проходить на уровне глав МИД в штаб-квартире Генерального секретариата ЛАГ в связи с эскалацией в Газе.

Как пишет издание Sada El Balad, ранее Палестина выступила с просьбой о проведении экстренного заседания, чтобы обсудить дальнейшие действия в связи с региональной повесткой. Такую же просьбу озвучили Марокко и Ирак.

В Лигу арабских государств входят 18 арабоязычных стран, Государство Палестина и три мусульманские страны Восточной Африки - Коморы, Сомали и Джибути, тесно связанные с арабским миром. Штаб-квартира Лиги находится в Каире.

На данный момент известно о 10 пострадавших в ходе ракетных ударов ХАМАС по территории Иерусалима и близлежащих районов.

Напомним, на фоне начавшегося в субботу нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль и вступления страны в состояние войны, ряд государств спешат организовать эвакуацию граждан из Израиля.

Официальный представитель израильской армии заявил в понедельник утром, что Израиль контролирует все населенные пункты, и в настоящее время боевые действия на территории Израиля не ведутся. При этом он допустил, что на территории Израиля все еще находятся боевики ХАМАС.

Недавно стало известно о том, что ХАМАС выпустил ракету по аэропорту в Тель-Авиве.Также министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил о полной блокаде Газы, там нет электричества, еды и топлива.