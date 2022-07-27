27 Июля 2022 10:46

Лифты в Алматы в удовлетворительном состоянии - глава Ассоциации лифтовиков

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Президент ОЮЛ «Национальная ассоциация лифтовиков Казахстана» Ержан Игибаев дал оценку техническому состоянию лифтов в Алматы, а также ответил, как часто оборудование должно проверяться, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Алматы на сегодня насчитывается около 6 тыс. лифтов. Их состояние можно оценить, как удовлетворительное. В начале 2019 года в городе было около 1 тыс. лифтов, требующих модернизации. На сегодня это количество сократилось до 300 лифтов. Их планируют заменить до конца 2022 года. Но это процесс постоянный, поскольку у каждого лифта свой срок эксплуатации», - заявил Ержан Игибаев.

По его словам, на рынке существует множество качественных лифтовых брендов, которые применяются в Казахстане.

«Это китайского, корейского происхождения. Также есть казахстанские лифты, которые ничем не уступают своим аналогам из России и Беларуси, и соответствуют всем нормам безопасности», - добавил спикер.

Глава Ассоциации также отметил, что в соответствии с законом, освидетельствование лифта производится специализированной организацией не реже одного раза в год. При этом, обслуживающая компания должна ежемесячно проводить осмотр лифтового оборудования.

Ержан Игибаев заметил, что в крупных городах Казахстана, в частности, в Алматы и Нур-Султане насчитывается от 60 до 80 компаний, которые занимаются обслуживанием лифтов, но не все они прошли аттестацию. Кроме того, эти организации должны иметь свидетельство о соответствии Национальному стандарту по лифтам СТ-РК 3305-2018.

Ранее президент Ассоциации озвучил итоги проверки лифта в алматинском жилом комплексе «Mega Towers», который пролетев 25 этажей, врезался в крышу здания.