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Лифты и подъемники для лиц с инвалидностью будут в новых школах Казахстана

21 Ноября 2022, 13:56
Лифты и подъемники для лиц с инвалидностью будут в новых школах Казахстана
21 Ноября 2022, 13:56

Лифты и подъемники для лиц с инвалидностью будут в новых школах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев ответил на депутатский запрос касательно создания условий в новых школах для лиц с инвалидностью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с пунктом 5.8.1 СН РК 1.02-11-2011 «Общеобразовательные организации», школы проектируются в соответствии с требованиями СН РК 3.06- 01 с учетом доступности для маломобильных групп населения», - написал Каирбек Ускенбаев в своем ответе.

По его словам, на сегодняшний день, с 2018 года РГП «Госэкспертиза» рассмотрело и выдало положительное заключение на 169 проектов нового строительства школ, в том числе:

- предусмотрены лифты в 137 проектах;

- подъемники - в 10 проектах;

- в 22 проектах строительства новых школ лифты не предусмотрены, в связи с предоставлением задания на проектирование школ до вступления в силу приказа 45 от 5 марта 2018 года.


Фото: dostyp.com.ua


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