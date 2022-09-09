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Лифт врезался в крышу в ЖК Алматы - управляющую компанию оштрафовали

Автор:  
Еламан Турысбеков
9 Сентября 2022, 17:14
Лифт врезался в крышу в ЖК Алматы - управляющую компанию оштрафовали

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с начала года провели восемь внеплановых проверок в отношении объектов лифтового хозяйства, трем выписаны административные штрафы. Об этом сообщил руководитель управления развития коммунальной инфраструктуры Данияр Кирикбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель руководителя управления развития коммунальной инфраструктуры Нурбол Кажин заявил, что последний резонансный инцидент с лифтом произошел летом в ЖК «Mega Towers». Тогда лифт врезался в 25 этаж.

«Управляющая компания была оштрафована на 50 МРП (153 150 тенге). Касательно проверок лифтов, только одна жалоба к нам поступила. Это как раз по этому случаю», - сказал Нурбол Кажин на брифинге РСК.

Ранее президент Национальной ассоциации лифтовиков Казахстана Ержан Игибаев озвучил итоги проверки лифта в алматинском жилом комплексе «Mega Towers». По его словам, был выявлен ряд нарушений.

Кроме того, он заявил, что компания, которая обслуживает лифт, не имела аттестата, выдаваемого комитетом промышленной безопасности на право проведения работ по обслуживанию лифта, а также свидетельства о соответствии национальному стандарту по лифтам СТ-РК 3305-2018.


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