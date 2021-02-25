Лидия Чернега: 1 марта каждый казахстанец с особой теплотой в сердце отмечает День благодарности
«Праздник, учрежденный Первым Президентом Нурсултаном Назарбаевым, стал символом нашей исторической памяти. Нам есть за что сказать спасибо друг другу – за мир, стабильность, взаимопонимание и поддержку. Ведь именно это имел ввиду Елбасы при учреждении Дня благодарности: «Этот день может стать ярким праздником милосердия, дружбы и любви всех казахстанцев друг к другу», - отметила она.
В Казахстане в мире и согласии живут представители более ста этносов и каждый из них считает себя родным в общей многонациональной семье.
«Мои родители приехали в Казахстан из Украины в 1961 году. Это был второй этап целины. В семье было пятеро детей и в первые годы мы не были избалованы достатком. С шестилетнего возраста я помню, как нам, новоселам, приносили молоко, баурсаки, айран и сметану соседки, которые вскоре стали подругами моей мамы и втроем они несли эту дружбу до последнего дня жизни. Одна – казашка, вторая – татарка – многодетные женщины с добрыми и отзывчивыми сердцами.
По сей день мое сердце наполняется искренней благодарностью к ним за то, что относились к нам, как к своим детям – могли выслушать, пожалеть, дать совет, а могли и пожурить. Мы, уличная детвора, брали пример с родителей, не задумываясь о том, что пройдут годы, Казахстан станет независимым государством и будет демонстрировать всему миру пример межнационального согласия, ставшего эталоном национального успеха. А уникальная модель миролюбивого сосуществования представителей различных этносов и конфессий станет нашим главным достоянием. Благодаря мудрой политике Елбасы у нас есть все условия для сохранения и развития культур и языков всех этносов.
В канун прекрасного праздника - Дня благодарности, я хочу выразить слова благодарности нашему Первому Президенту страны Нурсултану Назарбаеву и нынешнему Президенту – Касым-Жомарту Токаеву.
«Спасибо, что мы живем в счастливой многонациональной стране, умеем дружить и помогать друг другу, вместе жить и созидать. Пусть чувства доброты, неравнодушия и взаимовыручки остаются нашими главными качествами. Мы – казахстанцы и нам есть чем гордиться и есть за что говорить друг другу «спасибо», - резюмировала Лидия Чернега.