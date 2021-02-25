Лидия Чернега: 1 марта каждый казахстанец с особой теплотой в сердце отмечает День благодарности

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 1 марта каждый казахстанец с особой теплотой в сердце отмечает День благодарности, сказала член Акмолинской ассамблеи народа Казахстана, редактор астраханской районной газеты «Маяк» Лидия Чернега. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Праздник, учрежденный Первым Президентом Нурсултаном Назарбаевым, стал символом нашей исторической памяти. Нам есть за что сказать спасибо друг другу – за мир, стабильность, взаимопонимание и поддержку. Ведь именно это имел ввиду Елбасы при учреждении Дня благодарности: «Этот день может стать ярким праздником милосердия, дружбы и любви всех казахстанцев друг к другу», - отметила она.

В Казахстане в мире и согласии живут представители более ста этносов и каждый из них считает себя родным в общей многонациональной семье.

«Мои родители приехали в Казахстан из Украины в 1961 году. Это был второй этап целины. В семье было пятеро детей и в первые годы мы не были избалованы достатком. С шестилетнего возраста я помню, как нам, новоселам, приносили молоко, баурсаки, айран и сметану соседки, которые вскоре стали подругами моей мамы и втроем они несли эту дружбу до последнего дня жизни. Одна – казашка, вторая – татарка – многодетные женщины с добрыми и отзывчивыми сердцами.

По сей день мое сердце наполняется искренней благодарностью к ним за то, что относились к нам, как к своим детям – могли выслушать, пожалеть, дать совет, а могли и пожурить. Мы, уличная детвора, брали пример с родителей, не задумываясь о том, что пройдут годы, Казахстан станет независимым государством и будет демонстрировать всему миру пример межнационального согласия, ставшего эталоном национального успеха. А уникальная модель миролюбивого сосуществования представителей различных этносов и конфессий станет нашим главным достоянием. Благодаря мудрой политике Елбасы у нас есть все условия для сохранения и развития культур и языков всех этносов.

В канун прекрасного праздника - Дня благодарности, я хочу выразить слова благодарности нашему Первому Президенту страны Нурсултану Назарбаеву и нынешнему Президенту – Касым-Жомарту Токаеву.

«Спасибо, что мы живем в счастливой многонациональной стране, умеем дружить и помогать друг другу, вместе жить и созидать. Пусть чувства доброты, неравнодушия и взаимовыручки остаются нашими главными качествами. Мы – казахстанцы и нам есть чем гордиться и есть за что говорить друг другу «спасибо», - резюмировала Лидия Чернега.



