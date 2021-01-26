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    14:12, 26 Январь 2021 | GMT +6

    Лидирующие по уровню развития регионы Казахстана назвал Аскар Мамин

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин назвал лидирующие по уровню развития регионы Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В текущих условиях в регионах страны по развитию экономики, обеспечению занятости и поддержке доходов населения наблюдается следующая динамика. Так, по итогам прошлого года по большинству показателей отмечается положительный темп роста в 10 регионах. Это Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Туркестанская, Актюбинская, Алматинская, Жамбылская и Костанайская области, а также города Нур-Султан и Шымкент», - сказал Аскар Мамин.

    Глава Кабмина добавил, что четыре региона завершили год с результатами на уровне среднереспубликанских значений. Это Карагандинская, Павлодарская, Мангыстауская области и город Алматы.

    По частным инвестициям 9 регионов показали рост. Наиболее высокие темпы роста отмечены в Туркестанской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областях и в городах Нур-Султане и Шымкенте.

    Отмечается высокий рост обрабатывающей промышленности в Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областях, а также в городе Алматы.


    Напомним, сегодня проходит расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

    Как ранее сообщалось, на заседании Правительства будут представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также будут рассмотрены планы на предстоящий период.


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    Правительство Президент 2020-Итоги года Президент Казахстана Правительство РК Регионы Казахстана Инвестпроекты Главная Общество Экономика Премьер-министр РК
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