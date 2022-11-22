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Лидеры стран Ближнего Востока поздравили Президента Казахстана с переизбранием

22 Ноября 2022, 21:47
Лидеры стран Ближнего Востока поздравили Президента Казахстана с переизбранием

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Лидеры стран Ближнего Востока направили поздравительные телеграммы в адрес Касым-Жомарта Токаева по случаю его переизбрания на пост Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

Король Саудовской Аравии, Хранитель Двух Святынь Король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд направил поздравительную телеграмму Президенту Касым-Жомарту Токаеву в связи с его переизбранием на новый президентский срок, передает Saudi Gazette.

В своей телеграмме Его Величество пожелал Президенту Казахстана крепкого здоровья и счастья, а его народу – неуклонного прогресса и процветания.

Наследный принц и Премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд также направил телеграмму с теплыми словами поздравлениями Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву по случаю его переизбрания на новый президентский срок.

Агентство WAM сообщает, что Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян также направил телеграмму лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с его переизбранием на пост Президента.

Аналогичное послание Касым-Жомарту Токаеву направил вице-президент, Премьер-министр и правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

20 ноября 2022 года в Республике Казахстан состоялись внеочередные выборы президента страны. В них одержал победу действующий Глава государства Касым-Жомарт Токаев.


Фото: saudigazette.com.sa


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