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Лидеры Казахстана и Турции наметили планы сотрудничества на 2020 год
30 Декабря 2019 18:44
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
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Главы государств тепло поприветствовали друг друга и обменялись новогодними поздравлениями.
Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган отметили позитивную динамику двусторонних отношений во всех сферах взаимодействия и обсудили перспективы укрепления казахстанско-турецкого стратегического партнерства.
Лидеры двух стран подчеркнули важность поддержания регулярного доверительного политического диалога и наметили конкретные планы сотрудничества на 2020 год.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Акорда,
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