Лидеры Казахстана и Турции наметили планы сотрудничества на 2020 год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Главы государств тепло поприветствовали друг друга и обменялись новогодними поздравлениями.

Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган отметили позитивную динамику двусторонних отношений во всех сферах взаимодействия и обсудили перспективы укрепления казахстанско-турецкого стратегического партнерства.

Лидеры двух стран подчеркнули важность поддержания регулярного доверительного политического диалога и наметили конкретные планы сотрудничества на 2020 год.