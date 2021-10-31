Лидеры «Большой двадцатки» почтили труд медработников в период пандемии

БРЮССЕЛЬ-РИМ. КАЗИНФОРМ - В субботу в столице Италии начался саммит «Большой двадцатки», сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Перед началом работы главы делегаций сделали общее фото с делегацией медицинских работников, которые борются с пандемией COVID-19. Таким образом, лидеры G20 выражают благодарность медикам всего мира за их труд в борьбе с пандемией.

В ходе саммита главы государств и правительств крупнейших экономик мира вместе с приглашенными странами, представителями международных и региональных организаций рассмотрят несколько ключевых тем глобальной повестки дня. Традиционно на мероприятии также присутствуют министры финансов «Большой двадцатки».

Саммит представляет собой окончательный итог работы итальянского председательства в G20 посредством организации встреч министров, «шерп», рабочих групп и групп взаимодействия.

По всей Италии было проведено более 170 мероприятий, которые позволили осветить многие вопросы в рамках G20.

Итальянское председательство было основано на трех составляющих – «Люди», «Планета» и «Процветание», - которые также представляют собой тематические руководящие принципы Римской встречи на высшем уровне.

Саммит проходит в конференц-центре «Nuvola», признанном во всем мире одним из лучших образцов современной архитектуры. Медиацентр расположен в Палаццо деи Конгресси (Palazzo dei Congressi), еще одном символе этого района.

Внутри Nuvola и Palazzo dei Congressi делегации и журналисты могли ознакомится с выставкой, посвященной итальянскому дизайну. Три ключевых принципа G20 в 2021 году - люди, планета, процветание - сопровождаются тремя принципами дизайна: инновациями, ответственностью, творчеством.

Первый день саммита начался в 10 часов утра по центральноевропейскому времени с официального приема и продолжился открытием рабочего заседания под председательством премьер-министра Италии Марио Драги.

Первая сессия саммита посвящена экономике и глобальному здоровью.