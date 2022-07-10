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«Лидером» в антирейтинге трудовых споров в школах является Туркестанская область
10 Июля 2022 12:49

«Лидером» в антирейтинге трудовых споров в школах является Туркестанская область

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Асхат Аймагамбетов провел отчетную встречу с населением Туркестанской области. На протяжении почти трех часов отвечал на вопросы более 500 собравшихся жителей, сообщил министр просвещения Казахстана на своей странице в Facebook.

Как сообщил министр просвещения, в большей степени людей волновали не системные вопросы, а частные, которые требуют внимания и реагирования со стороны местных работников сферы образования и местных исполнительных органов.

«Прозвучали вопросы, касающиеся апелляции решений судов, трудовых споров.

Кроме того, во время встречи жителями Туркестанской области были подняты вопросы о необходимости подчинения районных отделов и областных управлений образования Министерству просвещения, о ротации директоров, увеличении числа педагогов-ассистентов в школах, о передаче колледжей профильному министерству в прямое управление, о нехватке финансирования из местного бюджета для оснащения школ и детских садов», - написал министр.

Немало вопросов касалось взаимоотношений педагогов и директоров школ в регионе.

«Отдельно подчеркну, что Туркестанская область в таком антирейтинге является безусловным «лидером» в стране. Отделам образования и руководителям организаций образования необходимо провести серьезную работу в этом направлении.

Были жалобы и в контексте коррупционной составляющей касательно размещения госзаказа в дошкольных организациях. Информация будет изучена, и по итогам проверки будут приняты меры», - поделился Асхат Аймагамбетов.

Сразу после отчетной встречи глава Министерства просвещения провел отдельное совещание с руководителями отделов образования районов, городов и руководителями колледжей.

«В целом, в регионе имеется целый пласт нерешенных проблем в области образования. Действующий руководитель управления образования Туркестанской области назначен распоряжением акима области недавно. И перед ним стоят серьезные задачи по решению большого пласта накопившихся проблем.

Благодарю жителей Туркестанской области за уделенное время и неравнодушие к сфере образования», - резюмировал министр.


Фото: facebook.com/askhat.aimagambetov
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