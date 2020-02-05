Лидером по объему дорожно-ремонтных работ в Казахстане является Туркестанская область

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Общая протяженность автомобильных дорог и сельских улиц в Туркестанской области составляет 20 928,9 км. В 2019 году состояние стратегических автодорог в населенных пунктах оценивалось как удовлетворительное и достигло показателя 74,1%. К 2020 году планируется увеличить этот показатель до 77,6%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

Туркестанская область является лидером в стране по объему дорожно-ремонтных работ. Об этом сегодня заявил начальник управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области Ролан Ибрагимов.

- В прошлом году 1 738 км. дорог и улиц области было охвачено ремонтно-строительными работами, в том числе 1 270,4 км. Сдано в эксплуатацию. К 2020 году планируется отремонтировать 869,8 км автодорог и улиц. Кроме того, в регионе пассажирские перевозки обеспечивают 1300 служб общественного транспорта от 44 автоперевозчиков. В 2019 году восемь населенных пунктов были обеспечены общественным транспортом, открыто 19 регулярных маршрутов, в том числе: 4 международных; 2 из них межрегиональные, 15 межрайонные и внутрирайонные, - рассказал Р. Ибрагимов.

Кроме того, в прошлом году в области было модернизировано 238 единиц общественного транспорта, в том числе 37 новых автобусов 2018-2019 года выпуска. Также в Туркестане за прошедший год было приобретено 26 новых автобусов у местного перевозчика.