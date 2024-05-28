Впервые за четыре с половиной года лидеры Японии, Китая и Южной Кореи провели трехсторонний саммит. Одной из главных тем стало укрепление экономических связей, передает агентство Kazinform со ссылкой на Yonhap.

На саммите президент Юн Сок Ёль, премьер-министр Японии Фумио Кисида и премьер Госсовета КНР Ли Цян возобновили трехсторонний диалог, который был приостановлен из-за пандемии COVID-19 и исторических споров между соседями более четырех лет назад.

На девятом трехстороннем саммите была принята совместная декларация о реализации «взаимовыгодных» проектов сотрудничества в шести областях — экономика и торговля, устойчивое развитие, общественное здравоохранение, наука и технологии, ликвидация последствий стихийных бедствий и обеспечение безопасности, а также обмены между людьми.

Лидеры пообещали совместно работать над продвижением торговли и инвестиций для преодоления глобальных экономических неопределенностей.

В совместной декларации говорится, что страны продолжат работать над обеспечением условий для развития «свободной, открытой, справедливой, недискриминационной, прозрачной, инклюзивной и предсказуемой среды для торговли и инвестиций».

- Мы также подтверждаем наше обязательство по сохранению открытых рынков, укреплению сотрудничества в области цепочек поставок и предотвращению их сбоев. Мы признаем необходимость продолжения коммуникации в области контроля экспорта, — отмечено в декларации.

Лидеры также пообещали обеспечить «прозрачное, плавное и эффективное» выполнение Всестороннего регионального экономического партнерства (RCEP), которое представляет собой соглашение о свободной торговле между 15 странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Стороны также договорились возобновить переговоры о трехстороннем соглашении о свободной торговле, которые были приостановлены в ноябре 2019 года.