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    16:16, 26 Май 2024 | GMT +6

    Трехсторонний саммит Южная Корея-Китай-Япония стартует в Сеуле

    Трехсторонний саммит Южная Корея-Китай-Япония стартует в Сеуле
    Фото: NHK

    Трехсторонняя встреча на высшем уровне в формате Южная Корея-Китай-Япония стартует в воскресенье в Сеуле после перерыва, вызванного пандемией COVID-19. Об этом сообщает агентство Yonhap, передает собственный корреспондент Kazinform.

    В воскресенье президент Республики Корея Юн Сок Ёль проведет двусторонние переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

    В понедельник в Сеуле состоится встреча руководителей Южной Кореи, Китая и Японии.

    Во время двусторонних переговоров с Ли Цяном, Юн Сок Ёль, как ожидается, обсудит пути развития стратегических связей и расширения экономического сотрудничества и торговли между Китаем и Южной Кореей.

    В повестке саммита шесть областей сотрудничества: экономика и торговля, устойчивое развитие, вопросы здравоохранения, наука и технологии, ликвидация последствий стихийных бедствий и обеспечение безопасности, а также обмены между людьми.

    Предыдущий трехсторонний саммит в формате Южная Корея-Китай-Япония прошел в декабре 2019 года.

    Теги:
    Здравоохранение Япония Китай Торговля КНР Корея Экономика
    Руслан Сулейменов
    Автор
    Руслан Сулейменов
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