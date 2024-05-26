Трехсторонний саммит Южная Корея-Китай-Япония стартует в Сеуле

Трехсторонняя встреча на высшем уровне в формате Южная Корея-Китай-Япония стартует в воскресенье в Сеуле после перерыва, вызванного пандемией COVID-19. Об этом сообщает агентство Yonhap, передает собственный корреспондент Kazinform.

В воскресенье президент Республики Корея Юн Сок Ёль проведет двусторонние переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

В понедельник в Сеуле состоится встреча руководителей Южной Кореи, Китая и Японии.

Во время двусторонних переговоров с Ли Цяном, Юн Сок Ёль, как ожидается, обсудит пути развития стратегических связей и расширения экономического сотрудничества и торговли между Китаем и Южной Кореей.

В повестке саммита шесть областей сотрудничества: экономика и торговля, устойчивое развитие, вопросы здравоохранения, наука и технологии, ликвидация последствий стихийных бедствий и обеспечение безопасности, а также обмены между людьми.

Предыдущий трехсторонний саммит в формате Южная Корея-Китай-Япония прошел в декабре 2019 года.