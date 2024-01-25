Лидеры Узбекистана и Китая обсудили расширение партнерства

В Пекине состоялись переговоры президента Узбекистан Шавката Мирзиёева и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По данным пресс-службы главы Узбекистана, главы государств отметили мощный прорыв в двусторонних отношениях за прошедшие годы, нарастающую динамику контактов на всех уровнях, укрепление политического диалога и взаимную поддержку по ключевым вопросам.

Стороны подчеркнули динамичное развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

- По итогам прошлого года товарооборот достиг 14 миллиардов долларов. Выражено обоюдное мнение о наличии всех возможностей для доведения товарооборота до 20 миллиардов долларов в ближайшей перспективе. За последние годы объемы китайских инвестиций в экономику Узбекистана увеличились в пять раз, количество совместных предприятий – в три раза, - сообщает пресс-служба.

На встрече достигнута договоренность о подготовке и принятии программ сотрудничества в сферах развития инфраструктуры, промышленной кооперации, трансфера технологий в сельском хозяйстве и «зеленой» энергетике.

Глава Узбекистана приветствовал договоренности о расширении финансовых инструментов поддержки инвестпроектов, включая создание совместной платформы, а также решение Эксимбанка Китая открыть в Ташкенте региональный офис для Центральной Азии. Он также призвал китайских партнеров к активному участию в процессах приватизации госпредприятий и банков в Узбекистане.

Лидеры двух стран приветствовали активизацию межрегиональных обменов. Для координации сотрудничества в этом направлении они договорились учредить Совет регионов Узбекистана и Китая.

Подчеркнута важность скорейшего начала практических работ по строительству железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан, призванной стать важной составляющей инициативы «Один пояс, один путь».

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки и международной политики. В ходе встречи подтверждена неизменная позиция в вопросах поддержки политики «одного Китая».

В завершение переговоров Шавкат Мирзиёев пригласил главу КНР посетить Узбекистан с визитом, а также поздравил дружественный народ Китая с предстоящим китайским Новым годом – праздником «Чунь Цзе».

Ранее сообщалось, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев начал государственный визит в Китай со встречи с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном.