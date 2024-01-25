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    21:40, 24 Январь 2024 | GMT +6

    Лидеры Узбекистана и Китая обсудили расширение партнерства

    Лидеры Узбекистана и Китая обсудили расширение партнерства
    Фото: пресс-служба президента Узбекистана

    В Пекине состоялись переговоры президента Узбекистан Шавката Мирзиёева и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    По данным пресс-службы главы Узбекистана, главы государств отметили мощный прорыв в двусторонних отношениях за прошедшие годы, нарастающую динамику контактов на всех уровнях, укрепление политического диалога и взаимную поддержку по ключевым вопросам.

    Стороны подчеркнули динамичное развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

    - По итогам прошлого года товарооборот достиг 14 миллиардов долларов. Выражено обоюдное мнение о наличии всех возможностей для доведения товарооборота до 20 миллиардов долларов в ближайшей перспективе. За последние годы объемы китайских инвестиций в экономику Узбекистана увеличились в пять раз, количество совместных предприятий – в три раза, - сообщает пресс-служба.

    На встрече достигнута договоренность о подготовке и принятии программ сотрудничества в сферах развития инфраструктуры, промышленной кооперации, трансфера технологий в сельском хозяйстве и «зеленой» энергетике.

    Глава Узбекистана приветствовал договоренности о расширении финансовых инструментов поддержки инвестпроектов, включая создание совместной платформы, а также решение Эксимбанка Китая открыть в Ташкенте региональный офис для Центральной Азии. Он также призвал китайских партнеров к активному участию в процессах приватизации госпредприятий и банков в Узбекистане.

    Лидеры двух стран приветствовали активизацию межрегиональных обменов. Для координации сотрудничества в этом направлении они договорились учредить Совет регионов Узбекистана и Китая.

    Подчеркнута важность скорейшего начала практических работ по строительству железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан, призванной стать важной составляющей инициативы «Один пояс, один путь».

    Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки и международной политики. В ходе встречи подтверждена неизменная позиция в вопросах поддержки политики «одного Китая».

    В завершение переговоров Шавкат Мирзиёев пригласил главу КНР посетить Узбекистан с визитом, а также поздравил дружественный народ Китая с предстоящим китайским Новым годом – праздником «Чунь Цзе».

    Ранее сообщалось, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев начал государственный визит в Китай со встречи с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном.

    Теги:
    Китай Кыргызстан Мировые новости Центральная Азия
    Мадибек Джанибеков
    Автор
    Мадибек Джанибеков
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