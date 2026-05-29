    Лидеры стран ЕАЭС подпишут протокол о финансовой поддержке агросферы

    Лидеры страны ЕАЭС подпишут протокол о распространении механизма финансовой поддержки кооперационных проектов на агропромышленный комплекс, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Об этом сообщил вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане.

    — Республика Армения придает важное значение развитию сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса. Приветствует подписание протокола о распространении механизма финансовой поддержки кооперационных проектов на агропромышленную сферу, что однозначно будет способствовать росту коопераций и укреплению продовольственной безопасности в рамках союза, — сказал он.

    Мгер Григорян также подчеркнул важность диверсификации торговых связей стран ЕАЭС с третьими государствами.

    — Безусловно одним из основных факторов развития в этом направлении является диверсификация транспортных связей, что придаст существенный импульс росту товарооборота, — добавил он.

    Напомним, в Астане началось заседание Высшего Евразийского экономического совета. Ранее Токаев поздравил участников заседания ВЕЭС с Днем Евразийского экономического союза. 

    Данира Искакова
    Автор