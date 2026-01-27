Лидеры политических партий поддержали переход к однопалатному Парламенту в Казахстане

Как отметил руководитель фракции «AMANAT» Елнур Бейсембаев, переход к однопалатному Парламенту и усиление роли политических партий станут ключевыми элементами Конституционной реформы. Новая модель, по его словам, позволит ускорить и сделать более прозрачным законотворческий процесс, а также усилит роль политических партий и ответственность депутатов перед обществом.

Лидер партии «Акжол» Азат Перуашев особо поддержал переход к выборам депутатов по партийным спискам. Он отметил, что пропорциональная система соответствует международной практике, обеспечивает более широкое представительство интересов граждан и способствует укреплению партийных структур, что соответствует современным тенденциям.

В свою очередь, председатель партии Respublica Айдарбек Ходжаназаров напомнил, что с 2019 года в Казахстане реализуются системные преобразования для повышения институциональной зрелости. По его словам, модернизированы политическая система и механизмы участия граждан, усилена роль партий и гражданского общества, а Конституционная реформа стала логичным продолжением этих процессов.

Исторически значимым шагом в развитии страны назвал обновление Конституции представитель Народной партии Казахстана Магеррам Магеррамов. Он подчеркнул, что переход к однопалатному Парламенту на пропорциональной основе активизирует политическую дискуссию и позволит партиям оказывать большее влияние на государственную политику.

О ключевой цели реформы высказался председатель ОСДП Асхат Рахимжанов. По его словам, она заключается в том, чтобы сделать власть более прозрачной, подотчетной и близкой к гражданам. Депутат заявил, что эффективность реформы должна оцениваться не по количеству новых институтов, а по реальным изменениям в жизни граждан. В этой связи, он отметил значимость расширения гарантий прав и свобод человека, в том числе обеспечения права на мирные собрания при соблюдении установленных законом процедур.

Руководитель фракции «Ауыл» Серик Егизбаев также отметил стратегическую значимость перехода к однопалатной модели Парламента и пропорциональной системе выборов. Он подчеркнул, что каждая норма Конституции формирует условия жизни будущих поколений и поддерживает концепцию «Слышащего государства».

Следующее заседание Комиссии по конституционной реформе состоится 28 января.