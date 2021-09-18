Лидера Ashyq незаконно оштрафовали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Владельца одного из кафе в Алматы необоснованно привлекли к административной ответственности за нарушение режима работы в условиях карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Управлением санитарно-эпидемиологического контроля Бостандыкского района Алматы владелец кафе «KimChi» необоснованно привлечен к административной ответственности за нарушение режима работы в условиях карантинных ограничений (по ч.1 ст. 425 КоАП РК). Мониторинговой группой установлено, заведение работало после 20:00 часов, в связи с чем на предпринимателя наложен штраф в размере 670 910 тенге или 230 МРП», - сообщили в прокуратуре города.

При проверке административного дела прокуратурой Алматы установлено, что кафе получило статус лидера Ashyq и его режим работы был продлен до 22:00 часов.

По акту прокурорского надзора постановление о привлечении к административной ответственности отменено, предприниматель освобожден от уплаты незаконно наложенного штрафа.