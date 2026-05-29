Казахстан играет критически важную роль в Среднем коридоре — глава Cargolux

Казахстан играет ключевую роль в развитии Средного коридора и в перспективе может стать не только транзитной, но и коммерческой площадкой для международных грузовых авиаперевозок. Об этом заявил президент ведущей европейской грузовой авиакомпании из Люксембурга Cargolux Airlines International S.A. на фоне возобновления сотрудничества с Международным аэропортом Астаны, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в ЕС.

Начиная с 1 июня 2026 года Cargolux фактически возвращается на рынок Казахстана и планирует осуществлять грузовые перевозки с частотой до 14 рейсов еженедельно, что будет способствовать дальнейшему развитию транспортной связанности Казахстана, международной торговли, а также реализации более широких логистических и авиационных амбиций нашей страны.

В компании рассматривают возобновление полноценной работы с Международным аэропортом Астаны, а также продолжающееся перераспределение глобальных транзитных грузопотоков в обход Ближнего Востока как своевременную возможность для возвращения на казахстанский рынок и возобновления взаимодействия с отечественными партнерами.

Следует отметить, что деятельность Cargolux в Казахстане имеет длительную историю. Компания начала операции в аэропорту Алматы в 2007 году, используя город в качестве технического пункта дозаправки и рассматривая Казахстан как перспективный транзитный узел. Несмотря на изменения коммерческих условий и вопросы ценообразования на авиационное топливо, компания сохраняла присутствие на казахстанском рынке вплоть до января 2022 года, выполняя в среднем около двух рейсов в неделю.

В 2023 году авиакомпания также осуществляла операции через аэропорт Астаны, выполняя как коммерческие, так и технические рейсы по маршрутам между Европой и Восточной Азией. Однако из-за необходимости дополнительной проработки коммерческих условий, прежде всего вопросов стоимости авиационного топлива и долгосрочной предсказуемости условий деятельности, операции были прекращены в августе 2023 года.

Возвращение Cargolux в Казахстан может стать практическим шагом в укреплении транспортно-логистического и экономического сотрудничества между Казахстаном и Люксембургом, а также придаст дополнительный импульс для развития Среднего коридора и реализации транзитного потенциала Казахстана.

Президент и Генеральный директор Cargolux Airlines International S.A. Ричард Форсон в комментарии Kazinform отметил, что компания приветствует возобновление сотрудничества с нашей страной.

— Одна из главных причин выбора Астаны — это повышение устойчивости нашей сети, особенно на маршрутах Европа — Азия и Азия — Европа. Это также важно для нас в те неопределенные времена, через которые мы сейчас проходим, когда геополитическая напряженность создает проблемы для отрасли. Поэтому мы очень рады, что вернемся в Астану, — заявил он.

Р.Форсон также отметил стратегическое значение Среднего коридора и возрастающую роль Казахстана как ключевого транспортно-логистического узла, соединяющего Китай и Европу.

— Казахстан играет критически важную роль в Среднем коридоре — как в плане автомобильных и железных дорог, так и в воздухе. И на данном этапе он служит местом для технических остановок самолетов, которые возвращаются с грузом, в частности, из Азии в Европу. Мы надеемся, что в будущем, по мере роста экономики Казахстана, мы сможем начать совершать и коммерческие остановки в Астане, — подчеркнул он.

Глава компании также добавил, что в Казахстане осуществляются значительные инвестиции в инфраструктуру для поддержания его статуса одного из главных транзитных хабов.

Напомним, что товарооборот между Казахстаном и Люксембургом за 2025 год составил $19,7 млн (+1,3%).

В РК зарегистрированы 192 компании с люксембургским капиталом. Крупнейшей компанией, зарегистрированной в Люксембурге и работающей в Казахстане, является Eurasian Resources Group.

Cargolux Airlines International S.A. была основана в 1970 году и базируется в Люксембурге. Компания специализируется на международных грузовых авиаперевозках и выполняет рейсы более чем по 90 направлениям в Европе, Азии, Северной и Южной Америке, Африке и на Ближнем Востоке. Флот Cargolux состоит преимущественно из грузовых самолетов Boeing 747 Freighter. Такие воздушные суда способны перевозить более 130 тонн груза за один рейс.

