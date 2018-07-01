Лидер «Астаны» финишировал восьмым на королевском горном этапе «Тур де Франс»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Капитан «Астаны» Якоб Фульсанг финишировал восьмым на королевском горном этапе «Тур де Франс» с финишем на вершине легендарного подъема Альп д'Юэз, сообщает СИА «SPORTINFORM» со ссылкой на astanaproteam.kz.

После определенных проблем на вчерашнем этапе сегодня Я. Фульсанг выглядел восстановившимся и сумел отыграть время у ряда своих соперников, переместившись на 11-е место в общем зачете «Большой петли».

«Я был совсем неплох, думаю, что каждый сегодня уже начал испытывать усталость в ногах. Я просто старался держаться в группе, и, когда начались атаки, я знал, что мне нужно идти в своем ритме, а не «взрываться», как это получилось вчера. Сегодня мне удалось найти свой темп, в котором я прошел финальную гору, держа отставание под контролем. Один раз я выпал из группы, но затем вернулся. После второй атаки я продолжил бороться. Я был рад доказать, что то, что произошло вчера, было случайностью. Еще ничего не решено, мы продолжим бороться до Парижа, - рассказал Я. Фульсанг.

Достаточно высоко (19-е место) сегодня финишировал и Танел Кангерт, который долгое время поддерживал капитана «Астаны» в группе лидеров.

Победителем 12-го этапа стал лидер общего зачета «Тур де Франс» британец Герант Томас.