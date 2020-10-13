Личным подсобным хозяйствам выплачено 8,9 млн тенге компенсации за погибшую от гриппа птицу - Минсельхоз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Владельцам личных подсобных хозяйств начали выплачивать компенсацию за погибшую птицу. На сегодняшний день выплачено почти 8,9 млн тенге. Об этом сообщил на брифинге в СЦК при Президенте РК и.о. председателя Комитета ветконтроля и надзора Минсельхоза РК Турсын Кабдулданов, передает МИА «Казинформ».

«Министерством сельского хозяйства 7 октября т.г. были направлены письма акиматам областей о необходимости оказания содействия владельцам ЛПХ при формировании пакета документов для возмещения средней рыночной стоимости птиц, павших от птичьего гриппа. На 11 октября т.г. подготовлены документы на 2 585 голов птиц личных подсобных хозяйств, общая сумма возмещения составляет 8 878 364 тенге», сказал представитель ведомства.

Ранее Т.Кабдулданов на брифинге в СЦК сообщил, что суточный падеж птиц в личных подсобных хозяйствах сократился до 22 голов. Новые случаи зарегистрированы только в личных подворьях Северо-Казахстанской области. В других регионах республики 11 октября падеж не зарегистрирован. С учетом динамики за последние 10 дней специалисты Комитета отмечают практически полное прекращение гибели птиц в Казахстане.

«С середины сентября в личных подсобных хозяйствах по причине заражения высокопатогенным гриппом пало почти 25 тысяч голов птицы. Кроме того, в очагах заражения как контактные изъяты 20 177 голов птицы. Таким образом, на данный момент всего 45 110 голов птицы личных подсобных хозяйств подлежат возмещению», уточнил спикер.

Также он проинформировал, что «падеж на птицефабриках полностью прекратился. Двум предприятиям - ТОО «Бишкульская птицефабрика» и «Агроинтерптица» возместят падеж 361 647 голов птицы. При этом, аркалыкской птицефабрике компенсируют лишь 1/3 погибшего поголовья, так как большая часть – около 256 тысяч голов – погибла вовсе не из-за птичьего гриппа, а от асфикции, возникшей вследствие временного отсутствия вентиляции на производстве».

Кабдулданов подчеркнул, что в Казахстане работают 64 птицефабрики, и только в двух из них имел место падеж из-за птичьего гриппа.

«При проведении проверки на птицефабриках было установлено, что их владельцы не соблюдали ветеринарно-санитарные требования. В частности, на территории птицефабрик были обнаружены дикие и перелетные птицы, которые имели свободный доступ к кормам», - рассказал руководитель Комитета ветконтроля и надзора.