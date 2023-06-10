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Личности трех человек, погибших в пожаре в области Абай пока не установили - МЧС

Автор:  
Анеля Касымова
10 Июня 2023, 14:29
Личности трех человек, погибших в пожаре в области Абай пока не установили - МЧС Фото: пресс-служба МЧС РК

АСТАНА.КАЗИНФОРМ -В эфире телеканала Jibek Joly председатель Комитета противопожарной службы Нурболат Дербисов рассказал о текущей ситуации с пожаром в области Абай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы видите, на улице пасмурно, ветрено. Тем не менее, ситуация с пожаром стабильная. Привлечена вся техника и все пожарные силы. Работают на месте 10 вертолетов. Наряду с этим, на месте работают сотрудники Министерства обороны и Министерства внутренних дел РК.

Мы будем на постоянной связи с космомониторингом. Будем наблюдать. На верхних частях пожар не зарегистрирован. На нижних участках леса был пожар. В целом по сравнению со вчерашним днем, по наблюдению из космомониторинга видно, что пожара стало меньше. В целом ситуация стабилизируется», - прокомментировал в прямом эфире Нурболат Дербисов.

Он также добавил, что пока не установлена личность трех погибших работников лесничества.

По его словам, техники достаточно. Однако нужно правильно выстроить работу по тушению пожара.


Происшествия   МЧС   Пожар   Абайская область   Пожар в области Абай  
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