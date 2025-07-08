Личности более 6 тысяч дропперов установили в Казахстане
Сейчас в Сенате Парламента проходит процедуру одобрения законопроект, которым предусматривается уголовная ответственность дропперов за незаконную передачу своих платежных инструментов третьим лицам за материальное вознаграждение (ст.232-1 УК).
За это преступление предусмотрены не только финансовые ограничения, но и лишение свободы до 7 лет.
Последствия для дропперов:
- блокировка всех банковских счетов как мошеннических;
- включение в реестр подозрительных лиц, как результат ограничение в финансовых услугах;
- уголовное преследование с осуждением к реальным срокам лишения свободы.
Такие последствия распространяются и к иностранным гражданам, предоставляющим свои банковские счета, в том числе из-за границы, для использования их в преступных схемах.
Вместе с тем, в соответствии с примечанием к ст.232-1 УК лицо, вовлеченное в противоправную схему, но добровольно сообщившее об этом в уполномоченные органы и активно способствующее раскрытию преступления, освобождается от уголовной ответственности.
В Генпрокуратуре РК отмечают, в случае, если ранее вы передавали свои счета третьим лицам, незамедлительно обратитесь в отделение банка или заблокируйте карту самостоятельно через онлайн-банкинг, чтобы исключить возможное вовлечение в противоправные схемы.
Ранее правила работы антифрод-центра для борьбы с мошенничеством разработали в Казахстане.
Напомним, депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек предложил ужесточить наказание за кибермошенничество и ввести ответственность за «дропперство».
В 2024 году Агентство финансового мониторинга (АФМ) установило шесть тысяч дроп-карт, общая сумма оборота по ним достигла 24 млрд тенге.