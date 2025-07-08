Личности более 6 тысяч дропперов установили в Казахстане

Сейчас в Сенате Парламента проходит процедуру одобрения законопроект, которым предусматривается уголовная ответственность дропперов за незаконную передачу своих платежных инструментов третьим лицам за материальное вознаграждение (ст.232-1 УК).

За это преступление предусмотрены не только финансовые ограничения, но и лишение свободы до 7 лет.

Последствия для дропперов:

блокировка всех банковских счетов как мошеннических;

включение в реестр подозрительных лиц, как результат ограничение в финансовых услугах;

уголовное преследование с осуждением к реальным срокам лишения свободы.

Такие последствия распространяются и к иностранным гражданам, предоставляющим свои банковские счета, в том числе из-за границы, для использования их в преступных схемах.

Вместе с тем, в соответствии с примечанием к ст.232-1 УК лицо, вовлеченное в противоправную схему, но добровольно сообщившее об этом в уполномоченные органы и активно способствующее раскрытию преступления, освобождается от уголовной ответственности.

В Генпрокуратуре РК отмечают, в случае, если ранее вы передавали свои счета третьим лицам, незамедлительно обратитесь в отделение банка или заблокируйте карту самостоятельно через онлайн-банкинг, чтобы исключить возможное вовлечение в противоправные схемы.

Ранее правила работы антифрод-центра для борьбы с мошенничеством разработали в Казахстане.

Напомним, депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек предложил ужесточить наказание за кибермошенничество и ввести ответственность за «дропперство».

В 2024 году Агентство финансового мониторинга (АФМ) установило шесть тысяч дроп-карт, общая сумма оборота по ним достигла 24 млрд тенге.