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    16:58, 08 Июль 2025 | GMT +5

    Личности более 6 тысяч дропперов установили в Казахстане

    В рамках проводимой работы Генеральной прокуратурой установлены личности более 6 тысяч дропперов, содействовавших совершению преступления, передает агентство Kazinform.

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    Фото: freepik

    Сейчас в Сенате Парламента проходит процедуру одобрения законопроект, которым предусматривается уголовная ответственность дропперов за незаконную передачу своих платежных инструментов третьим лицам за материальное вознаграждение (ст.232-1 УК).

    За это преступление предусмотрены не только финансовые ограничения, но и лишение свободы до 7 лет.

    Последствия для дропперов:

    • блокировка всех банковских счетов как мошеннических;
    • включение в реестр подозрительных лиц, как результат ограничение в финансовых услугах;
    • уголовное преследование с осуждением к реальным срокам лишения свободы.

    Такие последствия распространяются и к иностранным гражданам, предоставляющим свои банковские счета, в том числе из-за границы, для использования их в преступных схемах.

    Вместе с тем, в соответствии с примечанием к ст.232-1 УК лицо, вовлеченное в противоправную схему, но добровольно сообщившее об этом в уполномоченные органы и активно способствующее раскрытию преступления, освобождается от уголовной ответственности.

    В Генпрокуратуре РК отмечают, в случае, если ранее вы передавали свои счета третьим лицам, незамедлительно обратитесь в отделение банка или заблокируйте карту самостоятельно через онлайн-банкинг, чтобы исключить возможное вовлечение в противоправные схемы.

    Ранее правила работы антифрод-центра для борьбы с мошенничеством разработали в Казахстане.

    Напомним, депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек предложил ужесточить наказание за кибермошенничество и ввести ответственность за «дропперство».

    В 2024 году Агентство финансового мониторинга (АФМ) установило шесть тысяч дроп-карт, общая сумма оборота по ним достигла 24 млрд тенге.

    Теги:
    Генпрокуратура Борьба с преступностью Интернет-мошенничество
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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