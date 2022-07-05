5 Июля 2022 13:31

Лично курирую этот вопрос - Ералы Тугжанов о снижении пенсионного возраста

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра Ералы Тугнжанов снова заявил, что вопросы по снижению пенсионного возраста обсуждаются, передает корреспондент МИА «Казинформ».

После заседания Правительства журналисты снова задали вопрос Ералы Тугжанову относительно снижения пенсионного возраста.

«Я вам конкретно отвечаю, как заместитель Премьер-Министра, курирующий именно этот вопрос. Этим вопросом лично я занимаюсь, не вице-министры, курирующие финансы. Рабочая группа создана, рабочая группа ведет соответствующую работу в рамках разработки Социального кодекса», - заявил Ералы Тугжанов журналистам.

По его словам, вопрос по снижению пенсионного возраста казахстанцев обсуждается. Также он сообщил, что у вице-премьера, министра финансов Ерулана Жамаубаева есть заместители, которые принимают участие в рабочих группах.

«Никто не идет на снижение (пенсионного возраста - прим. ред.), мы обсуждаем. Идут встречи с разными группами, в том числе с теми, кто инициировал этот вопрос. В этом году будет принят Социальный кодекс. Вы получите абсолютно ясный ответ. Это вопрос не одного дня. Я вам говорю, что до конца года будет принято решение. И летом, и осенью будем обсуждать», - сообщил он.

Кроме того, журналисты спросили вице-премьера, сможет ли он эффективно работать до 63 лет.

«Мне 59. Да, я буду работать», - ответил он.

При этом, отвечая на вопросы, Ералы Тугжанов согласился, что самая тяжелая работа на сегодня у шахтеров.

«Я спускался на шахту не раз, встречался с ними. На самом деле это – тяжелый труд. Но я вам хочу сказать, что не все шахтеры хотят (снижение пенсионного возраста - прим. ред.). Потому что подземные работы – это высокие заработные платы для них. Никто не хочет лишаться этих денег. Разные предложения поступают, кто-то предлагает снижать, кто-то предлагает оставить. Они хотят иметь высокую заработную плату», - считает Е. Тугжанов.

Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, ответив на слова министра финансов Ерулана Жамаубаева, ранее сообщила, что государственные органы работают над обсуждением вопроса по снижению пенсионного возраста казахстанцев.

Фото из открытых источников