Личные данные казахстанцев продавали по преступному международному каналу

Полиция Казахстана и Чехии разоблачили международный канал по распространению персональных данных казахстанцев и граждан СНГ, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

В результате масштабной спецоперации, проведенной Министерством внутренних дел Республики Казахстан при взаимодействии с КНБ и надзорным органом, а также полицией Чешской Республики, ликвидирован международный канал, занимавшийся незаконным распространением персональных данных граждан Казахстана и стран СНГ.

— Длительная оперативная разработка, тщательное планирование и скоординированные действия правоохранительных органов позволили выявить и пресечь деятельность преступной группы, действовавшей на международном уровне. Одновременно в городах Усти-над-Лабем (Чешская Республика), Астана, Алматы и Караганда проведены обыски по местам проживания фигурантов уголовного дела. В ходе следственных действий изъято значительное количество цифровых носителей, содержащих доказательства противоправной деятельности, а также наличные денежные средства, — рассказал начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД Жандос Сүйінбай.

По данным МВД, для осуществления преступной деятельности злоумышленники создали закрытый интернет-ресурс, на котором размещались персональные данные граждан Казахстана и сопредельных государств. Внутри группы действовала четкая иерархия: каждый участник выполнял свою роль — от координаторов преступной схемы до операторов, принимающих и обрабатывающих заказы на так называемый «пробив» персональных данных. Для обналичивания незаконно полученных средств использовались дроп-аккаунты.

— Был установлен прейскурант на различные виды незаконных услуг, включая разовые запросы и абонентский доступ к ресурсу. Предполагаемые организаторы преступной схемы задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Расследование продолжается. МВД Республики Казахстан продолжит комплексные меры по противодействию киберпреступности, выявлению и ликвидации каналов незаконного распространения персональных данных, а также защите прав и безопасности граждан, — заключил Жандос Сүйінбай.

Ранее в МВД РК сообщили, что ликвидировали 12 тысяч интернет-ресурсов по продаже наркотиков и запрещенных веществ.