19 Июля 2022 10:47

Лицензирование не приведет к закрытию детских садов – вице-министр просвещения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр просвещения Шолпан Каринова заявила, что государство не ставит задачу по закрытию детских садов и их лицензирование точно к этому не приведет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу вице-министра в сети Facebook.

«В социальных сетях в эти дни активно обсуждается вопрос лицензирования детских садов. Кто-то пишет, что детсады срочно нужно начинать лицензировать, так как нельзя допускать нарушений прав самых маленьких граждан страны, кто-то считает, что государство, вводя лицензирование, создает препятствия в развитии частного бизнеса в дошкольном образовании, что лицензирование приведет к закрытию частных детсадов. Если с защитой прав детей можно и нужно согласиться, то с учетом участившихся случаев жестокого обращения с детьми нужно справедливо отметить, что последнее не соответствует действительным причинам введения лицензирования. Это понимают все родители детей и вся общественность», - написала Шолпан Каринова.

По ее словам, государство не ставит задачу закрытия садов, как государственных, так и частных. Лицензирование точно к этому не приведет, наоборот государство создавало и создает все условия, чтобы дошкольные организации развивались.

«Во-вторых, как в государственных, так и частных садах все эти годы реализуется единый механизм финансирования через госзаказ по единой методике. Для поддержания услуг в этой сфере в 2020 году внесены изменения в методику госзаказа, предусматривающие в структуре госзаказа объемы средств на повышение зарплаты на 25%, увеличение продолжительности отпуска педагогов до 56 дней. На эти меры с республиканского бюджета выделен большой объем финансовых средств.

Если мы хотим справедливого отношения, защитить права детей, обеспечить их безопасное пребывание в садах, чтобы родители не боялись отправлять своих детей в сады, то нужно требования к садам сделать через систему лицензирования на входе и аттестации в период функционирования. При данных функциях государством минимизированы риски прямых контактов двух сторон, поскольку процедуры проводятся без посещения объектов», - пояснила Шолпан Каринова.

Ранее сообщалось, что лицензирование детских садов будет проводиться поэтапно с 2024 года и будет представлять собой автоматизированный процесс.

Вице-министр просвещения Шолпан Каринова заявила, что лицензирование детских садов даст возможность объективно оценить ситуацию по созданию условий для воспитания детей.