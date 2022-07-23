23 Июля 2022 15:10

Лицензирование детсадов связано с резонансными случаями - замруководителя УО Алматы

АЛМАТЫ КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя управления образования Алматы Кайрат Жуманов заявил, что лицензирование призвано повысить качество дошкольных образовательных учреждений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если говорить об идее лицензирования детских садов, то это связано с участившимися резонансными случаями, которые появляются в социальных сетях. Мы видим жестокое обращение с детьми, нарушение их прав. Лицензирование призвано повысить качество дошкольных образовательных учреждений», - отметил Кайрат Жуманов на брифинге в региональной службе коммуникаций.

Он сообщил, что государственные и частные дошкольные организации должны раз в пять лет проходить аттестацию.

«Во время прохождения аттестации бывают случаи, когда детский сад не может пройти аттестацию, не готовится, условия не соответствуют требованиям. Но при повторной аттестации этот детский сад закрывается, и открывается на том же месте под новым названием. Лицензирование эту коллизию устранит и не допустит ситуации, когда на одном и том же месте, нарушая требования, открываются детские сады, которые не соответствуют требованиям», - пояснил спикер.

Заместитель руководителя департамента по обеспечению качества в сфере образования Алматы Гульдана Омарова добавила, что лицензирование будет проводиться поэтапно. На первом этапе будут лицензироваться вновь открываемые детские сады, потом детсады, не прошедшие государственную аттестацию. И на конечном этапе – все остальные действующие детские сады – по уровню степени оценки рисков.

Она также добавила, что лицензирование детских садов будет осуществляться, как и во всем мире, по минимальным квалификационным требованиям, которые касаются воспитателей, условий пребывания детей в детских дошкольных учреждениях, безопасности и другим вопросам.

«Введение лицензирования в дошкольных организациях позволит проверять соблюдение противопожарных, санитарных норм, требований по количеству детей в группах, повысит ответственность предпринимателей за обеспечение качества дошкольного образования, а также ответственность перед родителями», - перечислила спикер.

Ранее председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства просвещения РК Гулзат Кобенова также сообщила, что лицензирование детских садов будет проводиться поэтапно с 2024 года. При этом она заверила, что уровень коррупции при лицензировании детских садов снизится.

Кроме того, в Комитете дошкольного образования ответили, будут ли лишать лицензии детсады в случае выявления факта насилия над ребенком, как планируют проводить лицензирование детских садов в Казахстане и какие проверки будут включены.