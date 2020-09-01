Лицензиатов в сфере строительства внесут в единый электронный реестр в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О создании единого электронного реестра лицензиатов в сфере строительства рассказали в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, передает МИА «Казинформ».

«В рамках поручения Премьер-Министра РК, Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» и центральными государственными органами ведется работа по созданию Единого реестра лицензиатов в сфере строительства. Планируется, что в реестре будут отражены все данные, которые лицензиат представляет при получении лицензии (аттестованные инженерно-технический состав; материально-техническая оснащённость; производственная база, реализованные объекты, опыт работы).

Данный реестр будет интегрирован с информационными системами других государственных органов, для перепроверки и актуализации данных», - сообщила пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК в Telegram.

Как отметили в ведомстве, реализация данных мер позволит повысить прозрачность в деятельности строительных и проектных организации, так как все данные будут в открытом доступе.

«В свою очередь, эти меры позволят максимально оптимизировать процедуру выдачи лицензии в строительной сфере с полной автоматизацией, как это было сделано с государственной услугой по аккредитации юридических лиц, осуществляющих технический надзор и техническое обследование. Ранее, а именно в 2019 году, министерство полностью автоматизировала данную государственную услугу. Заявки рассматриваются и результаты выдаются полностью компьютером, без воздействия человеческого фактора в течении 20 минут. Для этого были автоматизированы соответствующие реестры с интеграцией портала правительства Egov.kz. На сегодняшний день министерством разработан проект Дорожной карты с конкретными мерами и сроками, которая направлена в соответствующие органы для согласования. Срок реализации Дорожной карты намечен на предстоящий 2021 год», - дополнили в пресс-службе МИИР.