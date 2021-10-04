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Лица с инвалидностью могут получить квотируемые места в выборных органах РК

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
4 Октября 2021, 13:30
Лица с инвалидностью могут получить квотируемые места в выборных органах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством юстиции Республики Казахстан разработаны консультативные документы регуляторной политики к проектам Конституционного закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» и Закона Республики Казахстан«О внесении изменения в Закон Республики Казахстан «О политических партиях», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции РК.

Документы содержат обоснование к установлению обязательного учета квоты при распределении депутатских мандатов по итогам голосования по партийным спискам в Парламент РК и маслихаты, а также расширение перечня квотируемых граждан, помимо женщин и молодежи, установив квоту и для лиц с особыми потребностями.

Ожидается, что принятие законопроектов повлекут положительные правовые и социально-экономические последствия, поскольку активное вовлечение женщин, молодежи и лиц с особыми потребностями в политические вопросы страны позволит учесть их мнение при принятии решений.

Для ознакомления с консультативными документами регуляторной политики к законопроектам, а также для их обсуждения Вы можете пройти по данной ссылке https://legalacts.egov.kz/list?&types[0]=7001 на портале «Отрытые НПА».


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