Ли Чжэ Мён лидирует по результатам экзит-пола на выборах президента Южной Кореи

По данным четырех экзит-полов, Ли Чжэ Мён наберет около 50% голосов, опережая Ким Мун Су от партии «Сила народа» как минимум на 7,5%.

По данным экзит-пола JTBC, Ли Чжэ Мён наберет 50,6% голосов против 39,4 % у Ким Мун Су, в то время как экзит-пол Channel A показал, что Ли опережает Кима с 51,1% процента против 38,9%.

Согласно экзит-полу MBN, Ли наберет 49,2% голосов против 41,7% у Кима, в то время как совместный экзит-пол KBS, MBC и SBS показал, что Ли опережает Кима с 51,7% против 39,3%.

Избирательные участки открылись в 6:00 по местному времени и работали до 20:00.

В Республике Корея президентские выборы, проходят на два года раньше запланированного из-за импичмента экс-президента Юн Сок Ёля.

Ранее мы писали о том, кто может стать президентом Южной Кореи.