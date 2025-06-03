РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:00, 03 Июнь 2025 | GMT +5

    Президентские выборы начались в Южной Корее

    3 июня в Южной Корее начался основной день голосования на выборах президента, передает агентство Kazinform.

    Южная Корея
    Фото: Yonhap

    Избирательные участки открываются в 06:00 по местному времени.

    Население страны составляет около 52 млн человек. По данным избирательной комиссии, право голоса имеют примерно 44,4 млн человек.

    29 мая в стране началось двухдневное досрочное голосование на президентских выборах. Как сообщает Yonhap, в нем приняли участие более 15 миллионов избирателей. Также с 20 по 25 мая состоялось досрочное голосование за рубежом.

    В Республике Корея президентские выборы, проходят на два года раньше запланированного из-за импичмента экс-президента Юн Сок Ёля.

    Ранее мы писали о том, кто может стать президентом Южной Кореи. 

    Теги:
    Южная Корея Политика Выборы Мировые новости
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
    Автор
    Сейчас читают