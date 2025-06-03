Президентские выборы начались в Южной Корее

Избирательные участки открываются в 06:00 по местному времени.

Население страны составляет около 52 млн человек. По данным избирательной комиссии, право голоса имеют примерно 44,4 млн человек.

29 мая в стране началось двухдневное досрочное голосование на президентских выборах. Как сообщает Yonhap, в нем приняли участие более 15 миллионов избирателей. Также с 20 по 25 мая состоялось досрочное голосование за рубежом.

В Республике Корея президентские выборы, проходят на два года раньше запланированного из-за импичмента экс-президента Юн Сок Ёля.

Ранее мы писали о том, кто может стать президентом Южной Кореи.