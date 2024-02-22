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    12:53, 22 Февраль 2024 | GMT +6

    Льготные кредиты предоставят рыбоводам Казахстана

    рыбы
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    В Казахстане прорабатывается вопрос предоставления льготного кредита под 2,6 % для инвестиционных проектов рыбоводства. Об этом сообщил председатель Комитета рыбного хозяйства МСХ РК Нариман Жунусов на круглом столе по вопросам развития аквакультуры в Мажилисе, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    — На расширенном заседании Правительства Президент поручил увеличить финансирование сельского хозяйства в два раза, в том числе объем льготного кредитования инвестиционных проектов до 800 миллиардов тенге. В связи с этим, начата активная работа по решению системных проблем развития рыбного хозяйства. Ведется работа по переводу субсидий в сфере первой аквакультуры в единую государственную информационную систему, — сказал Нариман Жунусов. 

    По его словам, эта субсидия позволит бенефициарам избежать ненужных расходов.

    — Инициаторы инвестиционных проектов зачастую не имеют доступа к льготным кредитам. Поэтому им приходится останавливать свои проекты и терять время. Для этого через уполномоченного агента будут выделены средства на бюджетные кредиты на инвестиционные проекты по сниженной ставке — 2,6 процента. Вносятся изменения в регламент министерства. Соответствующий бюджетный запрос направлен в Минфин, — пояснил Нариман Жунусов. 

    По его словам, предельные цены субсидий, выплачиваемых основным компонентам рыбоводства, не соответствуют их нынешним рыночным ценам. Это реальная проблема для бизнеса.

    — Это не позволяет получить компенсацию в размере от 30 до 50 процентов от фактически вложенных средств. Для решения этой проблемы мы вносим изменения в действующие правила субсидирования, чтобы актуализировать цены и скорректировать порядок, — добавил Нариман Жунусов.

    Теги:
    Сельское хозяйство Бизнес Кредит Рыбоводство Мажилис
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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