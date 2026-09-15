Льготная ипотека под 2% и 5%: сколько казахстанцев уже получили жилье
В Казахстане гражданам, состоящим на учете как нуждающиеся в жилье, предоставляется льготная ипотека по ставкам 2% и 5%. В этом году планируется выдать 12,6 тысячи таких займов, на что предусмотрено 175,1 млрд теңге, передает корреспондент агентства Kazinform.
Ипотека по ставке 2% доступна социально уязвимым категориям граждан, состоящим на учете нуждающихся в жилье.
Подать заявку на получение займа могут:
— ветераны Великой Отечественной войны;
— дети-сироты;
— многодетные матери и многодетные семьи;
— лица с инвалидностью I и II групп;
— семьи, воспитывающие детей с инвалидностью;
— ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны;
— ветераны боевых действий на территории других государств;
— вдовы.
При этом доход на каждого члена семьи не должен превышать пяти прожиточных минимумов — 254 255 теңге.
— По итогам восьми месяцев этого года 3 954 гражданина получили жилье по этой программе, — сказал председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства РК Бакытжан Жунисбеков на брифинге в СЦК.
Для остальных категорий граждан доступна ипотека по ставке 5%. При этом ограничений по уровню дохода для получения такого займа нет.
С начала года этой возможностью воспользовались 2 252 гражданина.
Что изменится на рынке жилья в Казахстане с 2027 года — читайте в материале корреспондента Kazinform.