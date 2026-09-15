Льготная ипотека под 2% и 5%: сколько казахстанцев уже получили жилье

В Казахстане гражданам, состоящим на учете как нуждающиеся в жилье, предоставляется льготная ипотека по ставкам 2% и 5%. В этом году планируется выдать 12,6 тысячи таких займов, на что предусмотрено 175,1 млрд теңге, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ипотека по ставке 2% доступна социально уязвимым категориям граждан, состоящим на учете нуждающихся в жилье.

Подать заявку на получение займа могут:

— ветераны Великой Отечественной войны;

— дети-сироты;

— многодетные матери и многодетные семьи;

— лица с инвалидностью I и II групп;

— семьи, воспитывающие детей с инвалидностью;

— ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны;

— ветераны боевых действий на территории других государств;

— вдовы.

При этом доход на каждого члена семьи не должен превышать пяти прожиточных минимумов — 254 255 теңге.

— По итогам восьми месяцев этого года 3 954 гражданина получили жилье по этой программе, — сказал председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства РК Бакытжан Жунисбеков на брифинге в СЦК.

Для остальных категорий граждан доступна ипотека по ставке 5%. При этом ограничений по уровню дохода для получения такого займа нет.

С начала года этой возможностью воспользовались 2 252 гражданина.

Что изменится на рынке жилья в Казахстане с 2027 года — читайте в материале корреспондента Kazinform.