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    15:23, 25 Апрель 2024 | GMT +6

    Льготы для владельцев электрокаров вводят в Кыргызстане

    электромобиль
    Фото: Pexels

    В Кыргызстане подписан Закон КР «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» (в законы Кыргызской Республики «Об охране окружающей среды», «О дорожном движении в Кыргызской Республике»), предусматривающий льготы для владельцев электромобилей, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Принятым законом предусматривается предоставление льгот при пользовании колесными транспортными средствами с электрическими двигателями, создание зарядной инфраструктуры для электромобилей, а также при государственной регистрации вводится выдача специальных зеленых государственных регистрационных номерных знаков для электромобилей.

    Ранее при рассмотрении законопроекта в парламенте для владельцев электрокаров предлагалось ввести сниженный налог на авто, сниженную ставку за тонировку стекол, сниженный штраф за нарушение ПДД, а также скидку на парковку.

    Также парламент Кыргызстана в третьем чтении одобрил поправки в Закон «О дорожном движении в Кыргызской Республике», согласно которому электросамокатчиков и велосипедистов будут штрафовать за нарушение ПДД.

    Теги:
    Электромобили Льготы Кыргызстан Авто Мировые новости Центральная Азия
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
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