Льготы для владельцев электрокаров вводят в Кыргызстане

В Кыргызстане подписан Закон КР «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» (в законы Кыргызской Республики «Об охране окружающей среды», «О дорожном движении в Кыргызской Республике»), предусматривающий льготы для владельцев электромобилей, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Принятым законом предусматривается предоставление льгот при пользовании колесными транспортными средствами с электрическими двигателями, создание зарядной инфраструктуры для электромобилей, а также при государственной регистрации вводится выдача специальных зеленых государственных регистрационных номерных знаков для электромобилей.

Ранее при рассмотрении законопроекта в парламенте для владельцев электрокаров предлагалось ввести сниженный налог на авто, сниженную ставку за тонировку стекол, сниженный штраф за нарушение ПДД, а также скидку на парковку.

Также парламент Кыргызстана в третьем чтении одобрил поправки в Закон «О дорожном движении в Кыргызской Республике», согласно которому электросамокатчиков и велосипедистов будут штрафовать за нарушение ПДД.