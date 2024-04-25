Электросамокатчиков и велосипедистов будут штрафовать за нарушение ПДД в Кыргызстане

Парламент Кыргызстана в третьем чтении одобрил поправки в Закон «О дорожном движении в Кыргызской Республике», направленные на урегулирование вопросов, связанных с эксплуатацией электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Как отмечают инициаторы документа, в последние годы в Кыргызской Республике, в том числе в городах Бишкек и Ош наблюдается значительный рост количества электросамокатов, доступ к которым имеет каждый желающий. По неофициальным данным на сегодняшний день на территории города Бишкек насчитывается порядка тридцати тысяч средств индивидуальной мобильности с ежедневным ростом их количества.

Доступность средств индивидуальной мобильности для граждан приводит к некоторым неблагоприятным ситуациям ввиду того, что дороги, в том числе аллеи и тротуары в Кыргызской Республике не рассчитаны для езды по ним. Средства индивидуальной мобильности представляют собой источник повышенной опасности, средний вес которых составляет 30-35 кг, а скорость передвижения до 35-40 км/час.

По словам депутата ЖК КР Марлена Маматалиева, в Кыргызстане участились случаи пострадавших в результате эксплуатации электросамокатов.

Проект закона разработан в целях обеспечения безопасности дорожного движения путем законодательного урегулирования вопросов, связанных с эксплуатацией средств передвижения таких как средства индивидуальной мобильности (электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные подобные устройства), а именно создания безопасной и дисциплинированной среды на дорогах, снижения аварийности, повышения осознанности и ответственности участников дорожного движения, поддержания порядка и обеспечения справедливости.

Поправками устанавливается, что органы местного самоуправления в соответствии с законодательством Кыргызской Республики о дорожном движении, должны в обязательном порядке осуществлять отвод дополнительных дорожек, предназначенных для средств индивидуальной мобильности на всех имеющихся дорогах со всеми дорожными знаками, в том числе при проектировании, строительстве и ремонте новых дорог.

Согласно законопроекту, нарушение правил дорожного движения пешеходом, пассажиром, лицом, управляющим велосипедом, средством индивидуальной мобильности, мопедом, гужевым транспортом, погонщиком животных, влечет предупреждение или наложение штрафа на физических лиц в размере 10 расчетных показателей (1 тысяч сомов или 5 тысяч тенге). За нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения — 30 расчетных показателей (3 тысяч сомов или 15 тысяч тенге).