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    07:28, 05 Июль 2024 | GMT +6

    Лейбористы одерживают победу на Всеобщих выборах в Великобритании

    Лейбористы одержат победу на Всеобщих выборах в Великобритании
    Фото: labour.org.uk

    Лейбористы одержат уверенную победу на Всеобщих выборах с большинством в 170 голосов, согласно экзит-полам телеканалов BBC, ITV и Sky, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Если прогноз верен, это означает, что сэр Кир Стармер станет премьер-министром с 410 депутатами от Лейбористской партии – чуть меньше, чем у Тони Блэра в 1997 году.

    По прогнозам, число консерваторов сократится до 131 депутата, что является самым низким показателем за послевоенную историю, а либерал-демократы займут третье место с 61 депутатом.

    Согласно экзит-полам, число депутатов Шотландской национальной партии сократится до 10, в то время как Реформистская Великобритания, по прогнозам, получит 13 депутатов.

    Партия зеленых Англии и Уэльса удвоит количество депутатов до двух, а Plaid Cymru получит четырех депутатов. Другие, по прогнозам, получат 19 мест.

    Экзит-полл, проведенный сэром Джоном Кертисом и командой статистиков, основан на данных избирателей примерно на 130 избирательных участках в Англии, Шотландии и Уэльсе. Опрос не охватывает Северную Ирландию.

    На последних пяти Всеобщих выборах экзит-полы были верны с точностью до 1,5 и 7,5 мест.

    Если прогнозы сбудутся, это станет поворотным моментом для Лейбористской партии, которая показала худший результат в 2019 году.

    В течение дня начнет поступать основная масса результатов и можно будет удостовериться в результатах экзит-полов.

    Теги:
    Политические партии Политика Депутаты Выборы Великобритания
    Галымжан Караманулы
    Автор
    Галымжан Караманулы
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