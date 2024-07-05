Лейбористы одерживают победу на Всеобщих выборах в Великобритании

Лейбористы одержат уверенную победу на Всеобщих выборах с большинством в 170 голосов, согласно экзит-полам телеканалов BBC, ITV и Sky, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Если прогноз верен, это означает, что сэр Кир Стармер станет премьер-министром с 410 депутатами от Лейбористской партии – чуть меньше, чем у Тони Блэра в 1997 году.

По прогнозам, число консерваторов сократится до 131 депутата, что является самым низким показателем за послевоенную историю, а либерал-демократы займут третье место с 61 депутатом.

Согласно экзит-полам, число депутатов Шотландской национальной партии сократится до 10, в то время как Реформистская Великобритания, по прогнозам, получит 13 депутатов.

Партия зеленых Англии и Уэльса удвоит количество депутатов до двух, а Plaid Cymru получит четырех депутатов. Другие, по прогнозам, получат 19 мест.

Экзит-полл, проведенный сэром Джоном Кертисом и командой статистиков, основан на данных избирателей примерно на 130 избирательных участках в Англии, Шотландии и Уэльсе. Опрос не охватывает Северную Ирландию.

На последних пяти Всеобщих выборах экзит-полы были верны с точностью до 1,5 и 7,5 мест.

Если прогнозы сбудутся, это станет поворотным моментом для Лейбористской партии, которая показала худший результат в 2019 году.

В течение дня начнет поступать основная масса результатов и можно будет удостовериться в результатах экзит-полов.