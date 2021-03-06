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    11:24, 06 Март 2021 | GMT +6

    Лев, выглядывающий из окна автомобиля в Караганде, оказался из зоопарка

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Лев, выглядывающий из окна автомобиля во время движения по улицам Караганды, оказался из местного контактного зоопарка. Об этом сообщили в Минэкологии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сообщается, что специалисты Карагандинской областной инспекции по животному миру разобрались по видео, которое ранее появилось в Сети.

    «Выяснилось, что это лев из местного контактного зоопарка, но разрешения на его перевозку на заднем сиденье машины не было. По данному факту инспектора написали заявление в ДВД для проведения соответствующей проверки», - написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Самал Ибраева.

    Она считает, что деятельность контактных зоопарков должна быть в Казахстане остановлена, так как это приводит к таким последствиям, как на данном нашумевшем фото. Это создаёт определенные риски как для животных, так и для людей.

    «Вообще, в целом в последнее время в стране участились случаи с содержанием диких животных в домашних условиях. Мне кажется, это уже за гранью разумного. Диким животным не место в домах людей, согласны? Я лично считаю, что это жестоко по отношению к ним и, как минимум, опасно для окружающих. Пришло время законодательно предотвращать такие факты.

    В отношении людей, содержащих у себя таких экзотических животных, а также тех, кто создает условия для этого, нужно определить строгую меру ответственности. Подобные факты мы как министерство намерены всесторонне изучать и пресекать.

    Напомним , ранее в Сети появилось видео как лев, свесив лапу, выглядывает из открытого заднего окна движущегося авто.

    Кроме того, ранее 28-летний алматинец в поселке Бескайнар держал взрослого льва в крестьянском хозяйстве. Животное содержалось в вольере размером 5 на 10 метров. Позже сообщалось, что его хотят передать в зоопарк Алматы.


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