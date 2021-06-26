Летом куриные яйца продаются ниже себестоимости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках исполнения поручения Главы государства по принятию мер по стабилизации ситуации на рынке социально значимых продовольственных товаров Агентство по защите и развитию конкуренции продолжает сессию встреч с производителями СЗПТ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

24 июня в онлайн-формате прошла встреча с представителями Ассоциации яичных производителей, Союзом птицеводов Казахстана и крупных птицефабрик страны. Надо отметить, что Агентство по защите и развитию конкуренции и Ассоциация яичных производителей провели масштабную работу по подготовке антимонопольного комплаенса и в скором времени, по словам президента Ассоциации Максима Божко, этот документ будет подписан всеми участниками Ассоциации.

Рынок производства куриных яиц очень конкурентный, помимо множества действующих отечественных птицефабрик в Казахстане представлена продукция российских производителей. По информации президента Ассоциации Максима Божко, начиная с мая и все лето, когда спрос падает, яйца продаются ниже себестоимости.

«Сейчас себестоимость яйца составляет 30 тенге, а отпускная цена две недели назад с фабрик доходила до 17 – говорит он. - То, что летом производители работают в убыток, в другие сезоны они их компенсируют и цена на яйца вырастает. Да, резкий рост цены в декабре прошлого года был неординарным, мы неоднократно заявляли, что он обусловлен тремя причинами – дефицитом яйца на рынке из-за падежа птиц, резким ростом себестоимости производства яйца в силу подорожания кормов и сокращением мер поддержки от МСХ в 2 раза.

Летнее падение внутреннего спроса на яйца усугубляется наплывом серого импорта из России по демпинговым ценам, где аналогична ситуация с сезонным снижением потребления. Яйца продаются через мелких предпринимателей, оптовиков на базарах, провозятся через границу без уплаты налогов или НДС. Тем самым, по словам президента Ассоциации, они создают недобросовестную конкуренцию казахстанским птицефабрикам, продавая яйца ниже себестоимости и без уплаты налогов.

Представители Ассоциации озвучили свои предложения по мерам борьбы с волатильностью цен на куриные яйца.

Открытие экспортных рынков, чтобы птицефабрики несли меньше убытков летом. Речь идет о Китае, самом большом рынке потребления.

Доступ птицефабрик к оборотным средствам от государства осенью для закупа кормов на полгода или на год вперед без банковской гарантии, под залог закупаемого зерна.

«Самые низкие цены на кормовые компоненты, в частности, на зерно, во время уборки урожая, в сентябре – октябре, - отметил Максим Божко. - Если бы птицефабрики могли закупать корма на полгода или на год вперед, то смогли бы зафиксировать свою себестоимость и снизить цену на яйца за счет закупа кормов по низким ценам. Каждый год мы просим государство рассмотреть возможность выделения оборотных средств птицефабрикам для закупки кормов, но пока безрезультатно. Это рабочая схема и ее можно реализовать как выдачу оборотного капитала под проценты птицефабрикам».

Государственное субсидирование вакцинации птиц от птичьего гриппа.

Эта инфекция, по данным птицеводов, будет циркулировать в Казахстане ближайшие годы, и птицефабрики сегодня вакцинируют все поголовье кур-несушек за свой счет, хотя в законодательстве, по словам Максима Божко, есть обязательства государства по защите поголовья домашних животных от опасных болезней, коей птичий грипп и является.

«Начиная с ноября прошлого года мы поднимаем в МСХ вопрос субсидирования вакцинации промышленного поголовья кур-несушек от птичьего гриппа, но пока безрезультатно. Если вакцинация будет производиться за счет государства, это позволит снизить себестоимость», - подчеркнул президент Ассоциации.

Возврат субсидий производства куриного яйца к прежнему уровню.

Одной из трех существенных причин роста цен на яйца является сокращение субсидий, которые до 2020 года птицефабрики получали от государства в размере 3 тенге на яйцо, а в 2020 были сокращены в два раза. По словам птицеводов, с 2022 года госсубсидии на производство куриного яйца планируется полностью отменить.

«Мы просим оставить субсидии и вернуть их к тому уровню, который был до 2020 года, вне зависимости от объема производства птицефабрик. Если госсубсидии будут отменены, это приведет к росту цен на продукцию. Фабрики не могут работать в убыток», - подытожил Максим Божко.

Также яичные производители предлагают пересмотреть корзину социально значимых продуктов, заменив в ней яйцо С1 на С2. Отличием С2 от С1 является меньший вес на 10% (примерно на 5-10 грамм), но по качеству и питательности различий нет. При этом яйцо С2 стоит дешевле яйца С1 на 20%. Если предложение птицефабрик будет принято, тогда производители готовы зафиксировать цену на год на С2 на уровне 360 тг за десяток.

По итогам встречи участники договорились, что Ассоциация яичных производителей и Союзом птицеводов Казахстана подготовят и направят в АЗРК предложения по снижению волатильности цен на куриные яйца со всеми необходимыми расчетами, которые будут рассмотрены в Агентстве в рамках проводимой работы по разработке предложений по стабилизации ситуации на рынке социально значимых продуктов.