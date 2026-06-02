Летом должны отдыхать — глава Минтруда высказался о работе подростков

— Я в докладе сказал, что 1,7 миллиона подростков могут работать. Сколько из них работает — там цифра гораздо меньше. Поэтому мы не ставим такую цель, чтобы наши подростки работали — наступил летний период, нужно отдыхать, — сказал он на брифинге в Правительстве.

Министр подчеркнул, что основной посыл заключался в необходимости защиты трудовых прав подростков, которые уже устроились на работу.

— Если они работают, уважаемые работодатели, будьте добры, обеспечить все меры безопасности, выплату заработной платы, заключение трудовых соглашений и так далее. Вот такой посыл был. Я за то, чтобы дети в летний период отдохнули и перешли на новое учебное время, — добавил Ертаев.

Ранее сообщалось, что в Казахстане готовят поправки в Трудовой кодекс для усиления защиты работающих подростков, которые предусматривают обязательное страхование несовершеннолетних работников.