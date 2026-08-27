Лето сыграло на руку явке на выборах в Курултай — эксперт

Проведение выборов в Курултай летом не снизило электоральную активность казахстанцев. Об этом заявила эксперт-консультант Центра институционального анализа и реформ КИОР Камила Амуртаева на площадке диалога Jastar X, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как отметила эксперт, впервые парламентские выборы в Казахстане проходили летом, поэтому еще до начала кампании фактор сезонности вызывал вопросы относительно будущей явки.

— Очень много было вопросов и переживаний, смогут ли обеспечить явку на избирательных участках и так далее. Но, как оказалось, теплый летний период, расслабленность, отдых на самом деле благоприятно повлияли, потому что явка хорошая, отзывы и комментарии также хорошие. В принципе, лето сыграло на руку, — сказала Камила Амуртаева.

Она также рассказала об опросе, проведенном Казахстанским институтом общественного развития. Он показал отсутствие существенной разницы в готовности участвовать в выборах между разными возрастными группами.

Телефонный опрос проводился с 21 июля по 4 августа среди 1 200 респондентов в 17 областях и трех городах Казахстана. Согласно его результатам, избиратели в возрасте 46–60 лет и 61 года и старше демонстрировали готовность участвовать в выборах на сопоставимом с молодежью 18–28 лет уровне.

— Это опять же показатель того, что у нас молодежь также вовлечена в процессы, которые происходят в стране, — добавила эксперт.

Отдельно Камила Амуртаева выделила цифровой формат нынешней электоральной кампании. По ее словам, коммуникация с избирателями приобрела многоканальный характер: партии и кандидаты использовали социальные сети, телевидение и теледебаты, в том числе с QR-кодами, а также аккаунты независимых авторов в социальных сетях.

Напомним, выборы в Курултай состоялись в Казахстане 23 августа.

Согласно Указу Президента РК первая сессия Курултая состоится 28 августа.