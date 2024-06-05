Летний сезон трудовых отрядов «Жасыл ел» стартовал в Казахстане

В регионах страны стартовал проект «Жасыл ел», направленный на сезонное трудоустройство молодежи. В этом году планируется трудоустроить более 33 тысяч молодых людей, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации.

В рамках проекта молодежь примет участие в озеленении населенных пунктов и внесет вклад в улучшение экологической ситуации в стране. Кроме того, с целью сезонного трудоустройства и оказания помощи пострадавшим от наводнения районам, молодежное крыло «Ауыл жастары» при партии «Ауыл» организовало строительные отряды.

— 40 молодых людей в Северо-Казахстанской области помогают в строительстве жилья для пострадавших от наводнений. По вопросам трудоустройства молодежи на сезонные работы необходимо обращаться в региональные молодежные ресурсные центры, — сообщили в министерстве.

Деятельность молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел» осуществляется за счет местных бюджетов.