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    14:19, 05 Июнь 2024 | GMT +6

    Летний сезон трудовых отрядов «Жасыл ел» стартовал в Казахстане

    «Жасыл ел»
    Фото: акимат Астаны

    В регионах страны стартовал проект «Жасыл ел», направленный на сезонное трудоустройство молодежи. В этом году планируется трудоустроить более 33 тысяч молодых людей, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации. 

    В рамках проекта молодежь примет участие в озеленении населенных пунктов и внесет вклад в улучшение экологической ситуации в стране. Кроме того, с целью сезонного трудоустройства и оказания помощи пострадавшим от наводнения районам, молодежное крыло «Ауыл жастары» при партии «Ауыл» организовало строительные отряды.

    — 40 молодых людей в Северо-Казахстанской области помогают в строительстве жилья для пострадавших от наводнений. По вопросам трудоустройства молодежи на сезонные работы необходимо обращаться в региональные молодежные ресурсные центры, — сообщили в министерстве.

    Деятельность молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел» осуществляется за счет местных бюджетов.

     

    Теги:
    Регионы Казахстана Минкультуры и информации Регионы Экология Строительство Молодежь Трудоустройство
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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