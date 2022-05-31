31 Мая 2022 19:33

Летний досуг позволит школьникам и отдохнуть, и восполнить пробелы в знаниях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Несколько дней назад закончился учебный год для казахстанских школьников, и наступила самая лучшая пора – длинные летние каникулы. Для большинства родителей в очередной раз актуальным стал вопрос: куда отправить на отдых своего ребенка после напряженного учебного года. Где и как можно с пользой провести детям летний досуг, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Около 2 млн школьников пошли в летнюю школу

С 26 мая в учебных заведениях страны традиционно стартовали летние школы, которые организованы для учеников 1-8 и для 10-х классов с целью восполнения пандемических пробелов в знаниях. (9 и 11 классы сдают итоговые экзамены в это время - прим. ред.)

Ходить в летнюю школу дети могут по желанию, хотя учителя рекомендуют воспользоваться данной возможностью, поскольку на этих уроках проходит углубленное изучение тем по различным предметам. Для начальной школы – это математика, языки, естествознание и познание мира, для учащихся среднего звена – география, биология, физика и др. Кстати, расписание организовано с учетом летнего периода - без лишней нагрузки, в среднем – по три урока в день. Обучаться в летней школе дети будут до 17 июня.

Пришкольные лагеря будут работать до конца августа

С 1 июня в школах по всему Казахстану откроются пришкольные лагеря, которые будут работать по сезону до 27 августа для детей от 7 до 13 лет. Сезон длится 10 дней. В пришкольном лагере дети будут заняты с 9:00 до 14:00 часов.

Чем будут заниматься дети в летних лагерях? Для них подготовлены логические игры, они будут участвовать в различных квестах и выезжать на городские экскурсии в парки, музеи, посещать местные достопримечательности.

По желанию родителей для школьников организованы обеды по средней цене 450 тенге в день.

Количество оздоровительных площадок для загородного отдыха увеличилось

По данным Комитета по защите прав детей МОН РК, всего в этом году планируется функционирование около 11,5 тыс. загородных и пришкольных лагерей. Из них – 4,5 тыс. пришкольных, 236 – загородных, 930 палаточных. Количество оздоровительных площадок увеличилось на 1,5 тыс. В 2021 году функционировало 9507 пришкольных, загородных, палаточных, спортивных, юрточных лагерей.

«В первую очередь, летним оздоровительным отдыхом будут охвачены дети из социально уязвимых категорий. Это дети-сироты, дети из малообеспеченных, многодетных, неполных семей, дети с инвалидностью и другие. Сеть детских оздоровительных лагерей расширена за счет открытия лагерей при санаториях, туристических базах, национальных парках, высших учебных заведениях и восстановления бездействующих лагерей», - пояснил председатель Комитета по охране прав детей МОН РК Есенгазы Имангалиев.

По его информации, проводится работа по развитию сети загородных лагерей.

«…В этом году будут сданы в эксплуатацию 3 лагеря в Кызылординской области и 1 лагерь в Акмолинской области. Важно обеспечить комфортные и безопасные условия для летнего отдыха детей. Сейчас в готовящихся к открытию лагерях проводятся конкурсные процедуры, проверяется их соответствие санитарным нормам», – отметил Есенгазы Имангалиев.

Увеличение количества площадок, по данным МОН РК, позволит охватить 2,3 млн детей.

Для максимального информирования детей и родителей в этом году запущена Интерактивная карта детских загородных лагерей Казахстана https://bala-demalys.kz/listing-stay-map - сайт и мобильное приложение.

Здесь можно посмотреть какой отдых предлагают детям, выбрать местность, посмотреть диапазон цен и забронировать свое место.

Чему учатся дети в загородных лагерях

Какой досуг предлагается в загородных лагерях покажем на примере ГККП «Центра детско-юношеского туризма и краеведения» акимата города Нур-Султан. Центр предлагает 4 направления отдыха.

Темы, которые предлагаются, например, в лагерях «ARMAN» и «Боровичок» различаются по сезонам. Итого 6 сезонов по 10 дней по темам:

1. Туристско-краеведческая и экологическая;

2. Военно-патриотическая;

3. Лидерская «Фундамент будущего»;

4. Спортивная;

5. Творческая;

6. Лингвистическая.

Во время отдыха в них ребят ждут логические приключенческие квесты, разработанные с учетом особенностей детей разного возраста, тимбилдинговые игры, творческие мастер-классы и кружки, походы, изучение основ туризма и скалолазания, конкурсы, шоу, дискотеки и романтические вечера у костра. Походы и экспедиции будут трехдневные и семидневные.

В этническом лагере «Тулпар» дети будут обучаться народному мастерству и ремеслу, шить корпе, учиться войлоковалянию, будут изучать обычаи и традиции казахского народа, готовить национальную еду и играть в национальные игры. Кроме того, школьников научат азам верховой езды и охотничьему мастерству.

В таком лагере дети ночуют в юртах, для них организованы удобные спальные места, есть умывальники и места для душа.

В палаточном лагере «Батыр» дети учатся основам туризма и можно сказать находятся в спартанских условиях: живут в палатках, учатся разводить костры, готовить еду и выживать на лоне природы. Для городских мальчишек и девчонок, привыкших к комфортным условиям, такой отдых превращается в настоящее приключение с пользой для здоровья и кругозора.

Кстати, эти лагеря расположены в живописных, экологически чистых местах недалеко от г. Акколь.

Также палаточные и юрточные лагеря организовываются при школах города. Это лагеря дневного пребывания, поэтому здесь спальные места не предусмотрены.

Подобный формат лагерей организовывается для того, чтобы дети погрузились в такие условия и узнали традиции своей страны. В прошлом году такой пример был осуществлен в Северо-Казахстанской и Жамбылской областях.

В Нур-Султане 1 июня т.г. открытие такого юрточного лагеря планируется на базе 86 школы.

Какие справки нужно собрать для отдыха в лагере

Для того, чтобы отправиться в лагерь, необходимо собрать 4 документа:

- Копия свидетельства о рождении ребенка;

- Справка о состоянии здоровья ребенка, выезжающего в лагерь (форма №071/у);

- Справка об эпидемиологическом окружении и об отсутствии педикулеза;

- Анализы на яйцеглист.

Одноклассники могут все вместе отдохнуть в одном лагере. Для этого школе необходимо подать объявление на портал государственных закупок https://www.goszakup.gov.kz/. После необходимых процедур за

пять дней до начала сезона заказчик подает окончательные списки детей, отъезжающих в лагерь. После оказанных услуг производиться оплата, согласно выставленным актам. Ценовой диапазон на путевки, к примеру «Центра детско-юношеского туризма и краеведения» городского акимата столицы, варьируется от 25 тыс. до 42 тыс. тенге.

Если родители планируют организовать отдых для своего ребенка отдельно, то тогда заявку они должны подать самостоятельно.

Что рекомендуют брать с собой в загородный лагерь

Для того, чтобы собрать ребенка в загородный лагерь, необходимо взять с собой:

- несколько смен нательного белья (носки, колготки, майки, рубашки, футболки, платья и нижнее белье);

- удобную обувь для жары и прохладной погоды (туфли, ботинки);

- комнатные тапочки (сланцы, вьетнамки);

- спортивную обувь (кроссовки, кеды);

- свитер и куртку на случай прохладной и дождливой погоды;

- спортивные костюмы (короткий и длинный);

- купальный костюм (купальник или плавки);

- брюки (брюки или джинсы);

- шорты, юбки, платья, футболки;

- нарядную одежду для праздников и дискотек.

Дети из социально уязвимых категорий отдыхают бесплатно

По даннымзаместителя председателя Комитета по защите прав детей МОН РК Элины Паули, летним оздоровительным отдыхом будут охвачены дети из социально уязвимых категорий в первую очередь. Это дети-сироты, дети из малообеспеченных, многодетных, неполных семей, дети с инвалидностью и другие.

«Для того, чтобы получить бесплатную путевку на летний отдых детей, необходимо подать заявку на имя руководителя организации образования. В перечень лиц, которые могут получить эти бесплатные путёвки, входят дети из семей, получающие АСП, из семей с доходом ниже прожиточного минимума, дети, попавшие в чрезвычайные ситуации, а также иные категории, которые определяются Попечительским советом», - сказала Элина Паули.

Стоит отметить, что финансирование летнего оздоровительного отдыха находится в ведении местных исполнительных органов, поэтому квоты распределяются исходя из бюджета местного исполнительного органа.

По данным МОН РК, на организацию отдыха детей отдельных социальных категорий летом 2022 года государство выделило 4,5 млн тенге. За государственный счёт смогут отдохнуть 292 тыс. детей из социально незащищённых семей, почти 100 тыс. казахстанцев с особыми образовательными потребностями и 16 тыс. детей с девиантным поведением.

В целом, летний отдых школьников будет организован как за счет бюджетных средств, так и на коммерческой основе. Финансирование для организации работы лагерей получают акиматы.

Например, более 270 млн тенге будет выделено на летний отдых детей в Алматы.

По данным МОН РК, в этом году летним досугом будут охвачены на 500 тыс. детей больше, чем в прошлом.

Рабига Нурбай