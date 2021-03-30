Летники кафе, боулинги, бассейны будут работать в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы летним площадкам кафе, а также объектам, участвующих в проекте Ashyq, разрешили работать. Главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин изменил постановление, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Согласно документу разрешена деятельность субъектов предпринимательства, работающих в пилотном проекте «ASHYQ» согласно списку, опубликованному на сайте акимата Алматы, работа ЦОНов и отделений АО «Казпочта» по записи, без ограничений по времени.

Также разрешена работа объектов общественного питания с обслуживанием посетителей только на летних площадках при заполняемости посадочных мест 50%, но не более 50 мест и строгим соблюдением расстояний между столами два метра.

Кроме того, поручено перевести на дистанционный формат обучения до конца 2020-2021 учебного года студентов ТиПО и вузов без проживания в общежитиях и учащихся общеобразовательных школ, разрешить дежурные классы с 1 по 5 классы включительно (в международных школах с 1 по 7 классы включительно), 9 и 11 (12) классах с количеством детей до 15 человек по заявлению родителей.

Управлению общественного здоровья города Алматы поручено обеспечить готовность пунктов иммунизации населения против COVID-19 в общественных местах с соблюдением алгоритма согласно приложения 1 к настоящему постановлению.

Постановление вступает в силу со дня подписания

Отметим, на сегодня постановлением главного государственного врача РК мобильное приложение «Ashyq» могут применить только фитнес-клубы, спа-центры, сауны, бассейны, компьютерные клубы (за исключением лиц до 18 лет), боулинг-клубы городов Нур-Султан, Алматы и Караганда.







