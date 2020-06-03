Летние лагеря в Туркестанской области начнут принимать детей с 15 июня

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году прием учащихся в летние лагеря планируется начать с 15 по 30 июня. Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил руководитель областного управления развития человеческого потенциала Ракимбек Жолаев, передает МИА «Казинформ».

По его словам, в этом году в летний период в пригороде запланирована работа 23 оздоровительных лагерей. В том числе восемь государственных, 15 частных. В этом году общее количество учащихся 1-10 классов по области составляет-416 086 учащихся. 23 оздоровительных лагеря региона примут более 32 тысяч детей.

«В Тюлькубасском районе в лагере «Самал« будут отдыхать около 250 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из пяти детских домов области. Кроме того, 820 учащихся из населенных пунктов Мактааральского района, где произошла чрезвычайная ситуация, будут отдыхать летом в лагерях в течение 15 дней. Они поедут в учебно-оздоровительный центр «Балдаурен-Капчагай» и «Балдаурен-Туркестан», детский санаторий «Сарыагаш», оздоровительные лагеря в районах «Балдаурен», «Казыгурт», «Байшешек», «Еркежан», - сказал Ракымбек Куатбекулы.

Кроме того, глава управления отметил, что детские сады в области будут введены в эксплуатацию только на основании заявления и запроса родителей.«В этом году в области до 20 марта 2020 года функционировало 1447 дошкольных организаций. Из них 1271 детский сад, 176 государственных мини-центров. В них воспитываются 153 296 детей в возрасте от 1-6 лет. В целом доля дошкольных организаций составляет 69% частных. В приложении № 9 к постановлению указан алгоритм открытия дежурных групп для семей, не имеющих возможности оставаться дома с детьми, с обязательным пребыванием родителей на работе. Поэтому в детских садах могут открываться дежурные группы», - добавил глава управления.Стоит отметить, что работники дошкольных организаций продолжают дистанционную работу на дому с сохранением заработной платы, а некоторые по собственному желанию находятся в очередном трудовом отпуске.