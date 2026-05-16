Летние каникулы в Атырауской области: где отдохнут школьники

В этом году на подготовку трех лагерей для отдыха школьников Атырауской области, обеспечение детей питанием и покрытие транспортных расходов предусмотрено 778 млн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

В летний сезон будут работать лечебный пансионат «Қазақстан Геологі» в городе Железноводск (РФ), лагерь «Жас Өркен» в Индерском районе и лагерь «Арай» в Махамбетском районе.

В лечебный пансионат «Қазақстан Геологі» направят 1530 школьников из семей льготных категорий. В лагере «Жас Өркен» Индерского района организуют отдых для 1008 детей, а в лагере «Арай» Махамбетского района — для 420 школьников.

По данным областного управления образования, в настоящее время лечебный пансионат «Қазақстан Геологі» готов к приему детей. В двух остальных лагерях с мая начнутся текущие ремонтные работы.

— В целом в 2026 году в области планируется охватить летним отдыхом и оздоровительными мероприятиями 139 746 школьников. Это составляет 95% всех учащихся региона. При организациях образования откроют 847 детских лагерей. Из них в 166 лагерях дети будут обеспечены питанием, а 681 лагерь будет работать по профильным направлениям. В этих лагерях в три этапа планируется организовать отдых для 126 498 школьников, — сообщили в пресс-службе управления.

Кроме того, в регионе создадут 120 палаточных и юрточных лагерей, где смогут отдохнуть 10 230 школьников. Также 1367 детей направят в оздоровительные лагеря других регионов.

